Бабаев о КХЛ: «Ждем понижение на год возраста, при котором хоккеист становится свободным агентом, а также отмену заградительных квалификаций. Кто‑то блокирует эти решения»
Агент Шуми Бабаев прокомментировал изменения в регламенте КХЛ.
Ранее лига отменила «правило трех переходов», при переподписании контрактов на понижение в потолке зарплат будет учитываться сумма старого договора, в случае расторжения длительных контрактов 20% от суммы будущих сезонов контракта включаются в потолок зарплат на каждый сезон расторгнутого контракта.
– Это правильные, хорошие поправки. Мы о них давно знали, в лиге это давно обсуждалось.
Но основные поправки, которые мы ждем, – это понижение на год возраста, при котором хоккеист становится свободным агентом, а также отмена заградительных квалификаций.
Все остальное не так существенно влияет на рынок.
– Насколько сейчас КХЛ близка к решениям, о которых вы только что сказали?
– Кто‑то блокирует эти решения.
Я так понимаю, руководство КХЛ осознает, что это необходимо сделать, но клубы против того, чтобы на год снижать этот порог, хотя большинству это было бы выгодно.
А что касается заградительных квалификаций, ими пользуются один‑два клуба, и как я понимаю, они лоббируют, чтобы эти квалификации остались.
Хотя в основном этим пользуется один клуб, а другие точечно подключаются, – сказал Шуми Бабаев.