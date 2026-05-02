Леонид Вайсфельд: «Козыри «Ак Барса» более действенны, чем козыри «Металлурга». У казанцев нет провалов, все сыграли на уровне, четвертое звено доминирует»
Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд высказался о ходе серии полуфинала Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Металлургом» (3-1).
– Я с самого начала говорил, что эта серия будет зависеть от того, кто воспользуется своими козырями, а кто – нет.
В двух последних играх «Ак Барс» свои козыри использовал, а «Металлург» – нет. У магнитогорцев главный козырь – это скорость.
Речь не столько о скорости в катании, сколько о скорости принятия решений. Я бы назвал это быстротой.
– Как «Ак Барс» смог остановить скорость «Металлурга»?
– Тут вопрос формы. Видимо, «Ак Барс» лучше подготовился. Хотя еще перед серией я называл Казань фаворитом.
Считаю, что козыри «Ак Барса» более действенны, чем козыри «Металлурга». Да, многое зависит от того, в какой форме находится команда, но это лишь второй фактор.
У «Ак Барса» нет провалов: все хоккеисты сыграли на своем уровне.
– Какое звено смотрится лучше всех?
– Четвертое, оно доминирует. Многие выделяют Дыняка. Кателевский тоже играет большую роль, Пустозеров – аналогично. Они все молодцы.
А вот на игре «Металлурга» очень сильно сказывается отсутствие Силантьева. Первого звена просто нет, играет оно хуже, чем в регулярном чемпионате, – сказал Леонид Вайсфельд.