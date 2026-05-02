Леонид Вайсфельд: «Козыри «Ак Барса» более действенны, чем козыри «Металлурга». У казанцев нет провалов, все сыграли на уровне, четвертое звено доминирует»

Леонид Вайсфельд оценил серию «Металлург» – «Ак Барс».

Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд высказался о ходе серии полуфинала Кубка Гагарина между «Ак Барсом » и «Металлургом » (3-1).

– Я с самого начала говорил, что эта серия будет зависеть от того, кто воспользуется своими козырями, а кто – нет.

В двух последних играх «Ак Барс» свои козыри использовал, а «Металлург» – нет. У магнитогорцев главный козырь – это скорость.

Речь не столько о скорости в катании, сколько о скорости принятия решений. Я бы назвал это быстротой.

– Как «Ак Барс» смог остановить скорость «Металлурга»?

– Тут вопрос формы. Видимо, «Ак Барс» лучше подготовился. Хотя еще перед серией я называл Казань фаворитом.

Считаю, что козыри «Ак Барса» более действенны, чем козыри «Металлурга». Да, многое зависит от того, в какой форме находится команда, но это лишь второй фактор.

У «Ак Барса» нет провалов: все хоккеисты сыграли на своем уровне.

– Какое звено смотрится лучше всех?

– Четвертое, оно доминирует. Многие выделяют Дыняка . Кателевский тоже играет большую роль, Пустозеров – аналогично. Они все молодцы.

А вот на игре «Металлурга» очень сильно сказывается отсутствие Силантьева . Первого звена просто нет, играет оно хуже, чем в регулярном чемпионате, – сказал Леонид Вайсфельд.