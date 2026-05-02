Пастрняк о вылете «Бостона»: «Мне исполнится 30 лет через пару недель. С каждым годом все сложнее бороться за Кубок Стэнли. Не хочется упускать возможности»
Нападающий «Бостона» Давид Пастрняк высказался о вылете команды из розыгрыша Кубка Стэнли.
В первом раунде плей-офф «Брюинс» уступили «Баффало» со счетом 2-4 в серии.
«Конечно, это разочарование. Через пару недель мне исполнится 30 лет (25 мая – Спортс’‘).
Пока что у меня был лишь один шанс побороться за Кубок Стэнли. С каждым годом становится все сложнее… Не хочется упускать ни одной возможности», – заявил Давид Пастрняк.
Чешский форвард набрал 7 (3+4) очков в 6 матчах серии с «Баффало».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sportskeeda
а за чужой счёт выбирать прикольно конечно)) типа как эрик карлсон, тут хочу играть, тут уже не хочу, а все капризы уже непонятно где оплачивают, тут и там зарплата на удержании висит чтобы кубкарек в платежку помещался вместе со своей мечтой наперевес
подписать контракт 90млн на 8 лет и через пару сезонов «хочЮ пельмени» - это сильно xD