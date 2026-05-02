Пастрняк о вылете «Бостона»: «Мне исполнится 30 лет через пару недель. С каждым годом все сложнее бороться за Кубок Стэнли. Не хочется упускать возможности»

Нападающий «Бостона » Давид Пастрняк высказался о вылете команды из розыгрыша Кубка Стэнли.

В первом раунде плей-офф «Брюинс» уступили «Баффало » со счетом 2-4 в серии.

«Конечно, это разочарование. Через пару недель мне исполнится 30 лет (25 мая – Спортс’‘).

Пока что у меня был лишь один шанс побороться за Кубок Стэнли . С каждым годом становится все сложнее… Не хочется упускать ни одной возможности», – заявил Давид Пастрняк.

Чешский форвард набрал 7 (3+4) очков в 6 матчах серии с «Баффало».