  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Пастрняк о вылете «Бостона»: «Мне исполнится 30 лет через пару недель. С каждым годом все сложнее бороться за Кубок Стэнли. Не хочется упускать возможности»
47

Пастрняк о вылете «Бостона»: «Мне исполнится 30 лет через пару недель. С каждым годом все сложнее бороться за Кубок Стэнли. Не хочется упускать возможности»

Давид Пастрняк высказался о поражении «Бостона» в Кубке Стэнли.

Нападающий «Бостона» Давид Пастрняк высказался о вылете команды из розыгрыша Кубка Стэнли.

В первом раунде плей-офф «Брюинс» уступили «Баффало» со счетом 2-4 в серии.

«Конечно, это разочарование. Через пару недель мне исполнится 30 лет (25 мая – Спортс’‘).

Пока что у меня был лишь один шанс побороться за Кубок Стэнли. С каждым годом становится все сложнее… Не хочется упускать ни одной возможности», – заявил Давид Пастрняк.

Чешский форвард набрал 7 (3+4) очков в 6 матчах серии с «Баффало».

Кто выиграет седьмой матч в полуфинале КХЛ?2884 голоса
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sportskeeda
logoДавид Пастрняк
logoБаффало
logoНХЛ
logoБостон
logoКубок Стэнли
47 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Видимо с Бостоном он больше попыток совершать не хочет
Бостон был силён доя чашки в год , когда затруднит преимущество в серии с кошками. Последний сезон,когда вместе играли Маршанд, Бержерон,Дебраск, Паста, Крейчи,Заха, сметали всё на своём пути. А сейчас это команда не сильнее многих, не вышедших в плов
Ответ Quiet Space
Бостон был силён доя чашки в год , когда затруднит преимущество в серии с кошками. Последний сезон,когда вместе играли Маршанд, Бержерон,Дебраск, Паста, Крейчи,Заха, сметали всё на своём пути. А сейчас это команда не сильнее многих, не вышедших в плов
Как они могли сметать все на своем пути, если вылетели в первом же раунде?
Ответ TurboX
Как они могли сметать все на своем пути, если вылетели в первом же раунде?
Вроде бы в регулярке рекорды побили, да и флориду первые матчи сметали, но раньше времени расслабились, вели в серии 3-1 и в 5м матче
Но ключевую шайбу сегодня привезли Макэвой с Пастой ;)
Последнее предупреждение для жадных Джейкобсов и тормозного Суини)
Почему-то никогда не любил Бостон(да простят меня его болелы), А Дэвид один из самых любимых хоккеистов, он достоин выиграть Кубок и многих других индивидуальных наград. Здоровья ему
Ответ jemz
Почему-то никогда не любил Бостон(да простят меня его болелы), А Дэвид один из самых любимых хоккеистов, он достоин выиграть Кубок и многих других индивидуальных наград. Здоровья ему
Уже не видать ему никаких индивидуальных. Еще Кучрок, Макдак, Драйзль и Маккиннон на ходу. А там уже и молодежь потягивается. Пусть хотя бы Селебрини обгонит
Бостон вообще выше головы прыгнул, 1звено и все остальные около Ахлцы ;)
вы заметили тенденцию что кубок стенли если берет команда либо 2 раза подряд , либо через год ,ну исключение чикаго 2010 2013,2015(но там эпоха кейн , тейвз) ну то есть возьмем питсбург 2016,2017,тампа 20,21, флорида 24,25 и после этого команды либо не проходят высоко либо как чикаго и флорида обитают в подвале таблицы... и эпоха бостона давно уже ушла еще финала 2019 года , один пастр играет сейчас в бостоне
Ответ Юлия Закаблукова
вы заметили тенденцию что кубок стенли если берет команда либо 2 раза подряд , либо через год ,ну исключение чикаго 2010 2013,2015(но там эпоха кейн , тейвз) ну то есть возьмем питсбург 2016,2017,тампа 20,21, флорида 24,25 и после этого команды либо не проходят высоко либо как чикаго и флорида обитают в подвале таблицы... и эпоха бостона давно уже ушла еще финала 2019 года , один пастр играет сейчас в бостоне
Макэвой ещё в Бостоне из того состава. И тоже лидер.
Ответ Юлия Закаблукова
вы заметили тенденцию что кубок стенли если берет команда либо 2 раза подряд , либо через год ,ну исключение чикаго 2010 2013,2015(но там эпоха кейн , тейвз) ну то есть возьмем питсбург 2016,2017,тампа 20,21, флорида 24,25 и после этого команды либо не проходят высоко либо как чикаго и флорида обитают в подвале таблицы... и эпоха бостона давно уже ушла еще финала 2019 года , один пастр играет сейчас в бостоне
Не заметили.
Добро пожаловать в Сан -Хосе Шаркс
Бостон действительно прыгнули выше головы, проявили упорство и характер,но надо уже идти в закрома если они чего-то хотят в ближайшее время. Я порой думаю,что лучше бы им провалиться в отдельно взятом сезоне,чтобы руководство взглянуло уже правде в глаза.
так чего ж вы, кубкари, набивайтесь штабелями в одну команду и вперед.
а за чужой счёт выбирать прикольно конечно)) типа как эрик карлсон, тут хочу играть, тут уже не хочу, а все капризы уже непонятно где оплачивают, тут и там зарплата на удержании висит чтобы кубкарек в платежку помещался вместе со своей мечтой наперевес
Ответ разноцветный логотип
так чего ж вы, кубкари, набивайтесь штабелями в одну команду и вперед. а за чужой счёт выбирать прикольно конечно)) типа как эрик карлсон, тут хочу играть, тут уже не хочу, а все капризы уже непонятно где оплачивают, тут и там зарплата на удержании висит чтобы кубкарек в платежку помещался вместе со своей мечтой наперевес
Сами разберутся. Ни с дивана российского критиковать
Ответ Вася Путин
Сами разберутся. Ни с дивана российского критиковать
и я сам разберусь с чего обсуждать.
подписать контракт 90млн на 8 лет и через пару сезонов «хочЮ пельмени» - это сильно xD
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Задоров играл с разорванной связкой колена с 4-го матча серии с «Баффало». Защитник «Бостона» набрал 1 балл в 6 играх
2 мая, 08:15
Рекомендуем
Главные новости
Драфт-лотерея НХЛ. Лучшие шансы на общий 1-й выбор у «Ванкувера» (25,5%), «Чикаго» (13,5%) и «Рейнджерс» (11,5%)
вчера, 23:00Live
Кубок Стэнли. «Колорадо» примет «Миннесоту» во 2-м матче серии
вчера, 22:53
ЧМ-2026. Дивизион 1А. Казахстан обыграл Польшу, Украина победила Францию, Литва проиграла Японии
вчера, 19:58
Генменеджер «Тампы»: «Кучеров – непонятый гений для тех, кто не знает его так, как мы. Потрясающий игрок, хоккейный мир предъявляет к нему очень высокие требования»
вчера, 18:58
«Локо» вышел в финал Кубка Харламова, выиграв серию у «Чайки» в 6 матчах (4-2)
вчера, 18:25
Крис Джонстон: «Мэттьюс не уверен, вернется ли в «Торонто» осенью. Прежде чем принять решение, он хочет увидеть состав клуба»
вчера, 17:59
Генменеджер «Тампы» о будущем Купера: «Он здесь надолго»
вчера, 17:46
Никишин допущен до участия в матчах плей-офф после сотрясения мозга. Защитник «Каролины» не играет с 25 апреля
вчера, 17:26
Генменеджер «Тампы» о Кучерове: «Феноменальный игрок. Надеюсь, он останется в нашем клубе до конца карьеры»
вчера, 17:13
Минулин продлил контракт с «Металлургом» на 3 года, Смолин – на год. «Нью-Джерси» и еще 2 клуба НХЛ интересовались вратарем (Metaratings)
вчера, 16:49
Ко всем новостям
Последние новости
Василевский о чемпионских сезонах «Тампы» и вылете в 1-м раунде: «Мы упускаем больше голевых моментов и в итоге пропускаем, а не забиваем сами»
вчера, 19:47
Холлидей продлил контракт с «Оттавой» на 2 года. Кэпхит – 1,075 млн долларов
вчера, 17:35
Василевский об игре «Тампы»: «Мы все должны выполнять свою работу. Я должен делать сэйвы, защита – блокировать броски. Нападение должно забивать»
вчера, 16:59
Ремпал об Овечкине: «У него, пожалуй, лучший бросок из всех, кто когда-либо играл в хоккей. Было очень круто находиться рядом и видеть это вживую»
вчера, 14:58
ЧМ-2026. Дивизион 1B. Китай одолел Эстонию, Румыния победила Южную Корею, Испания обыграла Нидерланды
вчера, 14:30
Горбенко о 7-м матче «Локомотива» с «Авангардом»: «Найдутся незаметные герои. Тем и хорош хоккей, что он держит каждого в напряжении до финальной сирены или забитой в овертайме шайбы»
вчера, 13:58
Гомоляко о камбэке «Локомотива»: «В «Авангарде» опытный штаб и такие же опытные ребята, они должны отойти от этого потрясения. Перед 7-й игрой ни у кого нет преимущества»
вчера, 13:46
Бабаев о серии «Локомотива» с «Авангардом»: «Хоккей напряженный, но не самый интересный. Омск играет достаточно просто: выбрасывает шайбу по стеклу или вверх и идет бороться»
вчера, 11:56
Величкин о «Металлурге»: «У Разина своя концепция. Наверное, она заслуживает право на жизнь. У него есть будущее, как у тренера, но надо учиться и держать себя в руках»
вчера, 11:44
Токкет о 0-2 в серии с «Каролиной»: «Филадельфию» уже хоронили, но мы выбрались. Продолжаем слышать, что мы мертвы, однако парни не сдаются. Горжусь ими»
вчера, 09:18
Рекомендуем