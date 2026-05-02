  • Сборная Канады не сыграет на Кубке Шпенглера в 2026 году. Команда пропустит турнир впервые с 1984-го, стороны не договорились о продлении сотрудничества
Сборная Канады не сыграет на Кубке Шпенглера в 2026 году. Команда пропустит турнир впервые с 1984-го, стороны не договорились о продлении сотрудничества

«Сборная Канады не примет участие в 98-м Кубке Шпенглера. В отведенное время не удалось достичь соглашения с Федерацией хоккея Канады о продлении сотрудничества.

После истечения срока действия предыдущего долгосрочного контракта обе стороны намеревались всесторонне учесть изменившиеся спортивные и экономические условия.

Поскольку переговоры заняли больше времени, чем первоначально предполагалось, и параллельно с этим другие потенциальные участники требовали своевременных подтверждений по организационным причинам, Организационный комитет Кубка Шпенглера в координации с Федерацией хоккея Канады принял решение провести турнир в 2026 году без сборной Канады.

Сборная Канады является неотъемлемой частью турнира с 1984 года и пользуется большой популярностью у болельщиков. Несмотря на их отсутствие в этом году, обе стороны продолжают диалог с целью возвращения команды на турнир в будущем», – говорится в заявлении.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт Кубка Шпенглера
Нда это не есть хорошо.
Испугались топов из Словении и Венгрии
Наших нет, Канады нет. Смотреть нечего.
