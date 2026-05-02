Задоров играл с разорванной связкой колена с 4-го матча серии с «Баффало». Защитник «Бостона» набрал 1 балл в 6 играх

Никита Задоров играл с травмой в серии с «Баффало».

Защитник «Бостона » Никита Задоров получил разрыв медиальной коллатеральной связки колена по ходу серии первого раунда Кубка Стэнли против «Баффало» (2-4).

После поражения в шестой игре (1:4) хоккеист рассказал, что с четвертого матча серии играл с разорванной связкой колена. Он получил это повреждение в третьем матче.

Задоров в серии с «Сэйбрс» набрал 1 (0+1) очко в 6 играх при полезности «минус 1», 6 бросках в створ и среднем времени на льду 19:35.

Задоров завершил серию с «Баффало» с 37 минутами штрафа в 6 матчах. Это наибольший показатель в текущем плей-офф