  • Задоров играл с разорванной связкой колена с 4-го матча серии с «Баффало». Защитник «Бостона» набрал 1 балл в 6 играх
Задоров играл с разорванной связкой колена с 4-го матча серии с «Баффало». Защитник «Бостона» набрал 1 балл в 6 играх

Никита Задоров играл с травмой в серии с «Баффало».

Защитник «Бостона» Никита Задоров получил разрыв медиальной коллатеральной связки колена по ходу серии первого раунда Кубка Стэнли против «Баффало» (2-4).

После поражения в шестой игре (1:4) хоккеист рассказал, что с четвертого матча серии играл с разорванной связкой колена. Он получил это повреждение в третьем матче.

Задоров в серии с «Сэйбрс» набрал 1 (0+1) очко в 6 играх при полезности «минус 1», 6 бросках в створ и среднем времени на льду 19:35.

Задоров завершил серию с «Баффало» с 37 минутами штрафа в 6 матчах. Это наибольший показатель в текущем плей-офф

вроде много раз уже писали в таких ситуациях, что не разрыв, а надрыв. С разрывом если я правильно понимаю на ногу наступить нельзя, не то что играть на уровне нхл
Не надо умничать. Надрыв это растяжение, есть специальный термин.
Ну встать можно , но любое боковое движение и ты в ауте… мне при разрыве связки полгода травматологи не могли поставить диагноз и тупо закатывали в гипс на месяц. И потом возвращался на футбол и даже как то острожно играл … но правда минут 5 может 10, а потом боковое движение … слезы боль падение . Так что как то играть можно. Зина на ОИ играл даже … плохо но играл
Вот почему такой злой был.
Комментарий удален пользователем
Факт
Это многое объясняет, я ещё после предыдущей игры писал что выглядел неважно и был непривычно медленный.
Комментарий удален модератором
Из тебя его и не делают ))
