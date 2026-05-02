Кучеров вышел на чистое 5-е место среди россиян по числу игр в плей-офф НХЛ (158), обогнав Дацюка. Василевский (126) идет 10-м

Форвард «Тампы» Никита Кучеров принял участие в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Монреалем» (1:0 ОТ, 3-3).
Он стал для 32-летнего россиянина 158-м в плей-офф НХЛ за карьеру. Кучеров вышел на чистое 5-е место среди россиян по этому показателю, обогнав Павла Дацюка (157).
В топ-10 среди россиян в этом розыгрыше также вошли форвард «Миннесоты» Владимир Тарасенко и вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский.
На данный момент список выглядит так:
1-2. Сергей Федоров, Евгений Малкин («Питтсбург») – по 183 игры;
3. Сергей Зубов – 164;
4. Александр Овечкин («Вашингтон») – 161;
5. Никита Кучеров* («Тампа») – 158;
6. Павел Дацюк – 157;
7. Игорь Ларионов – 150;
8. Сергей Гончар – 141;
9. Владимир Тарасенко* («Миннесота») – 127;
10. Андрей Василевский* («Тампа») – 126.
*Продолжают выступление в текущем плей-офф