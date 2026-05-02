  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кучеров вышел на чистое 5-е место среди россиян по числу игр в плей-офф НХЛ (158), обогнав Дацюка. Василевский (126) идет 10-м
2

Кучеров вышел на чистое 5-е место среди россиян по числу игр в плей-офф НХЛ (158), обогнав Дацюка. Василевский (126) идет 10-м

Никита Кучеров вышел на чистое 5-е место среди россиян по играм в плей-офф НХЛ.

Форвард «Тампы» Никита Кучеров принял участие в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Монреалем» (1:0 ОТ, 3-3).

Он стал для 32-летнего россиянина 158-м в плей-офф НХЛ за карьеру. Кучеров вышел на чистое 5-е место среди россиян по этому показателю, обогнав Павла Дацюка (157).

В топ-10 среди россиян в этом розыгрыше также вошли форвард «Миннесоты» Владимир Тарасенко и вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский.

На данный момент список выглядит так:

1-2. Сергей Федоров, Евгений Малкин («Питтсбург») – по 183 игры;

3. Сергей Зубов – 164;

4. Александр ОвечкинВашингтон») – 161;

5. Никита Кучеров* («Тампа») – 158;

6. Павел Дацюк – 157;

7. Игорь Ларионов – 150;

8. Сергей Гончар – 141;

9. Владимир Тарасенко* («Миннесота») – 127;

10. Андрей Василевский* («Тампа») – 126. 

*Продолжают выступление в текущем плей-офф

Кто выиграет седьмой матч в полуфинале КХЛ?2882 голоса
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
рейтинги
logoКубок Стэнли
logoАндрей Василевский
logoВашингтон
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoЕвгений Малкин
logoМиннесота
logoТампа-Бэй
logoСергей Зубов
logoНХЛ
logoПиттсбург
logoПавел Дацюк
logoВладимир Тарасенко
logoАлександр Овечкин
logoНикита Кучеров
logoСергей Федоров
logoСергей Гончар
logoИгорь Ларионов
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
У Никиты есть хорошие шансы в этом плей-офф выйти на третье место.
Малкину сезон дайте стать лидером
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Тарасенко – 5-й россиянин с 50+ голами в плей-офф НХЛ за карьеру. В списке также Овечкин, Малкин, Кучеров и Федоров
1 мая, 04:20
Малкин повторил рекорд Федорова по числу игр в Кубке Стэнли среди россиян – 183. Зубов – 3-й, Овечкин – 4-й, Кучеров – 5-й
30 апреля, 05:30
Кучеров вышел на 2-е место среди россиян по очкам в плей-офф НХЛ (177), обогнав Федорова. В общем зачете он 16-й, среди европейцев – 5-й
27 апреля, 03:10
Рекомендуем
Главные новости
Драфт-лотерея НХЛ. Лучшие шансы на общий 1-й выбор у «Ванкувера» (25,5%), «Чикаго» (13,5%) и «Рейнджерс» (11,5%)
вчера, 23:00Live
Кубок Стэнли. «Колорадо» примет «Миннесоту» во 2-м матче серии
вчера, 22:53
ЧМ-2026. Дивизион 1А. Казахстан обыграл Польшу, Украина победила Францию, Литва проиграла Японии
вчера, 19:58
Генменеджер «Тампы»: «Кучеров – непонятый гений для тех, кто не знает его так, как мы. Потрясающий игрок, хоккейный мир предъявляет к нему очень высокие требования»
вчера, 18:58
«Локо» вышел в финал Кубка Харламова, выиграв серию у «Чайки» в 6 матчах (4-2)
вчера, 18:25
Крис Джонстон: «Мэттьюс не уверен, вернется ли в «Торонто» осенью. Прежде чем принять решение, он хочет увидеть состав клуба»
вчера, 17:59
Генменеджер «Тампы» о будущем Купера: «Он здесь надолго»
вчера, 17:46
Никишин допущен до участия в матчах плей-офф после сотрясения мозга. Защитник «Каролины» не играет с 25 апреля
вчера, 17:26
Генменеджер «Тампы» о Кучерове: «Феноменальный игрок. Надеюсь, он останется в нашем клубе до конца карьеры»
вчера, 17:13
Минулин продлил контракт с «Металлургом» на 3 года, Смолин – на год. «Нью-Джерси» и еще 2 клуба НХЛ интересовались вратарем (Metaratings)
вчера, 16:49
Ко всем новостям
Последние новости
Василевский о чемпионских сезонах «Тампы» и вылете в 1-м раунде: «Мы упускаем больше голевых моментов и в итоге пропускаем, а не забиваем сами»
вчера, 19:47
Холлидей продлил контракт с «Оттавой» на 2 года. Кэпхит – 1,075 млн долларов
вчера, 17:35
Василевский об игре «Тампы»: «Мы все должны выполнять свою работу. Я должен делать сэйвы, защита – блокировать броски. Нападение должно забивать»
вчера, 16:59
Ремпал об Овечкине: «У него, пожалуй, лучший бросок из всех, кто когда-либо играл в хоккей. Было очень круто находиться рядом и видеть это вживую»
вчера, 14:58
ЧМ-2026. Дивизион 1B. Китай одолел Эстонию, Румыния победила Южную Корею, Испания обыграла Нидерланды
вчера, 14:30
Горбенко о 7-м матче «Локомотива» с «Авангардом»: «Найдутся незаметные герои. Тем и хорош хоккей, что он держит каждого в напряжении до финальной сирены или забитой в овертайме шайбы»
вчера, 13:58
Гомоляко о камбэке «Локомотива»: «В «Авангарде» опытный штаб и такие же опытные ребята, они должны отойти от этого потрясения. Перед 7-й игрой ни у кого нет преимущества»
вчера, 13:46
Бабаев о серии «Локомотива» с «Авангардом»: «Хоккей напряженный, но не самый интересный. Омск играет достаточно просто: выбрасывает шайбу по стеклу или вверх и идет бороться»
вчера, 11:56
Величкин о «Металлурге»: «У Разина своя концепция. Наверное, она заслуживает право на жизнь. У него есть будущее, как у тренера, но надо учиться и держать себя в руках»
вчера, 11:44
Токкет о 0-2 в серии с «Каролиной»: «Филадельфию» уже хоронили, но мы выбрались. Продолжаем слышать, что мы мертвы, однако парни не сдаются. Горжусь ими»
вчера, 09:18
Рекомендуем