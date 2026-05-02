Ларионов о «Кубке Газпрома» для детских команд в Санкт-Петербурге: «Отправной пункт любого мальчишки, мечтающего отдать себя хоккею»
Главный тренер СКА Игорь Ларионов положительно высказался о «Кубке Газпрома».
Турнир детских команд проходит со 2 по 5 мая в Санкт‑Петербурге. В нем принимают участие 8 команд, которые составлены из хоккеистов не старше 10 лет.
«Это тот отправной пункт любого молодого мальчишки, который мечтает отдать себя хоккею, покорить мечты», – сообщил Ларионов.
«Детишек много и родители все в хорошем настроении, классный турнир. Желаю им удачи, без травм. У них может быть такой шаг вперед после этого турнира, поэтому им успехов только», – сказал форвард СКА Марат Хайруллин.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
сын его пусть приходит и смотрит как играть надо
