Ларионов о «Кубке Газпрома» для детских команд в Санкт-Петербурге: «Отправной пункт любого мальчишки, мечтающего отдать себя хоккею»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов положительно высказался о «Кубке Газпрома».

Турнир детских команд проходит со 2 по 5 мая в Санкт‑Петербурге. В нем принимают участие 8 команд, которые составлены из хоккеистов не старше 10 лет.

«Это тот отправной пункт любого молодого мальчишки, который мечтает отдать себя хоккею, покорить мечты», – сообщил Ларионов.

«Детишек много и родители все в хорошем настроении, классный турнир. Желаю им удачи, без травм. У них может быть такой шаг вперед после этого турнира, поэтому им успехов только», – сказал форвард СКА Марат Хайруллин.