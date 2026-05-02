Карандин о судействе в Кубке Гагарина: «Очень серое, много ошибок – соответствует уровню хоккея. А в НХЛ вся лига состоит из мастеров, как Окулов. Судей вообще не видно, как и грязи»

Юрий Карандин: судейство в плей-офф очень серое, соответствует уровню хоккея.

Бывший арбитр Юрий Карандин высказался об уровне судейства в плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Юрий Павлович, начнем с профильной темы – судейства. Как его оцените в плей-офф?

– По сравнению с регулярным чемпионатом, к сожалению, мало что изменилось. Да, убрали некоторых одиозных арбитров – сделали ставку на ведущих, но в целом судейство все равно очень серое. Много ошибок.

Но я вам скажу, что уровень судейства соответствует уровню хоккея. У нас разрешены возня, грязноватая игра, стычки. Заход в зону – как правило, примитивный, через заброс, минимум интересных комбинаций. Единственное исключение – «Металлург ».

А теперь посмотрите на НХЛ . Вся лига состоит из таких мастеров, как Окулов , много интересных индивидуальных действий, все через пас. Судей вообще не видно – как и грязи.

– Почему «Металлург» – исключение?

– Эта команда состоит из игровичков и старается побеждать на контроле шайбы, на комбинациях. Плюс целенаправленно не занимается драчками и возней, как ее соперники, – сказал Карандин.