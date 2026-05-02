  • Карандин о судействе в Кубке Гагарина: «Очень серое, много ошибок – соответствует уровню хоккея. А в НХЛ вся лига состоит из мастеров, как Окулов. Судей вообще не видно, как и грязи»
Карандин о судействе в Кубке Гагарина: «Очень серое, много ошибок – соответствует уровню хоккея. А в НХЛ вся лига состоит из мастеров, как Окулов. Судей вообще не видно, как и грязи»

Юрий Карандин: судейство в плей-офф очень серое, соответствует уровню хоккея.

Бывший арбитр Юрий Карандин высказался об уровне судейства в плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ. 

– Юрий Павлович, начнем с профильной темы – судейства. Как его оцените в плей-офф?

– По сравнению с регулярным чемпионатом, к сожалению, мало что изменилось. Да, убрали некоторых одиозных арбитров – сделали ставку на ведущих, но в целом судейство все равно очень серое. Много ошибок.

Но я вам скажу, что уровень судейства соответствует уровню хоккея. У нас разрешены возня, грязноватая игра, стычки. Заход в зону – как правило, примитивный, через заброс, минимум интересных комбинаций. Единственное исключение – «Металлург».

А теперь посмотрите на НХЛ. Вся лига состоит из таких мастеров, как Окулов, много интересных индивидуальных действий, все через пас. Судей вообще не видно – как и грязи.

– Почему «Металлург» – исключение?

– Эта команда состоит из игровичков и старается побеждать на контроле шайбы, на комбинациях. Плюс целенаправленно не занимается драчками и возней, как ее соперники, – сказал Карандин. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
Сразу видно, что чел нхл не смотрит
Нафига у таких вообще спрашивать что-то
Грязи в нхл не видно ))
Видно, что об НХЛ только слышал что-то. И грязи там хватает, и судьи косячат. И вовсе не вся лига состоит из мастеров. Я далеко не оголтелый фанат КХЛ, и признаю, что лига скорее ближе к АХЛ по уровню, чем к НХЛ, но судят у нас, пожалуй, получше, чем в НХЛ. По крайней мере, более последовательно.
Ответ Hola Hola
Не хочу сравнивать с НХЛ, но по сравнению с футболом, баскетболом, хоккеем с мячом и т.п., судьи КХЛ - святые люди.
Как сказать, что ты не смотришь НХЛ
Ответ FinishedBreakfast
Он видимо ночную лигу имел ввиду; там ни грязи, да и судей видимо нет, если их на льду не видно. Да и мастера, все как на подбор. Это вам не редкие хет-трики увидеть в КХЛ.
Старческое брюзжание. Смотрю все в НХЛ и КХЛ- все нормально нет повода для истерик
в НХЛ большее количество входа в зону идет через заброс шайбы, потом борьба, чушь какую то несет, и грязи там достаточно...
О да, на ОИ все оценили уровень судей из НХЛ, посмеялись знатно
Что у судей кхл нужно исправлять, так это точку. Как задолбали эти долгие приготовления, лекции, разговоры на вбрасываниях. Сделали тупое правило трех секунд, сделайте и у судей то же самое. Не успел за3 секунды вбросить, разряд ему высоковольтный
Ответ Ыжык
тут согласен, это пожалуй единственное что глаз режет, в остальном нынешний плей-офф относительно спокойный, может из-за отсутствия длинных серий, но каких-то спорных решений пока не было....
Он вообще НХЛ сморит ? там забросы шайбы и борьба за неё 60%-70% всех атак.
Даже вчерашний матч шайба Динисинеко просто эталонный НХЛ ая шайба прессинг в зоне атаки и гол.
