Хэйгл о шатауте Василевского в 6-м матче с «Монреалем»: «Убедились, что у «Тампы» лучший вратарь в мире. Мы и так это знали, но сегодня он был невероятен»
Брэндон Хэйгл о Василевском: у «Тампы» лучший вратарь в мире.
Форвард «Тампы» Брэндон Хэйгл высказался о победе над «Монреалем» (1:0 ОТ) в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (3-3).
Вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский сыграл на ноль, отразив 30 бросков.
«Убедились, что у нас лучший вратарь в мире. Думаю, мы все и так это знали, но сегодня он был невероятен. Другие ребята тоже проявили себя, включая Гонсалвеша и Джеймса. Сегодня все выложились на полную.
Нам нужно было выиграть. Но каким бы ни был результат, все 20 парней сегодня могли бы сказать, что они отдали все силы. Всем честь и хвала, но мы еще ничего не выиграли. Думаю, что все в раздевалке это прекрасно понимают», – сказал Хэйгл.
Локомотив
Авангард
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
а так-то на 2 броска больше отбил.