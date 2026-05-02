Хэйгл о шатауте Василевского в 6-м матче с «Монреалем»: «Убедились, что у «Тампы» лучший вратарь в мире. Мы и так это знали, но сегодня он был невероятен»

Брэндон Хэйгл о Василевском: у «Тампы» лучший вратарь в мире.

Форвард «Тампы» Брэндон Хэйгл высказался о победе над «Монреалем» (1:0 ОТ) в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (3-3). 

Вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский сыграл на ноль, отразив 30 бросков. 

«Убедились, что у нас лучший вратарь в мире. Думаю, мы все и так это знали, но сегодня он был невероятен. Другие ребята тоже проявили себя, включая Гонсалвеша и Джеймса. Сегодня все выложились на полную. 

Нам нужно было выиграть. Но каким бы ни был результат, все 20 парней сегодня могли бы сказать, что они отдали все силы. Всем честь и хвала, но мы еще ничего не выиграли. Думаю, что все в раздевалке это прекрасно понимают», – сказал Хэйгл. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
а Добеш? Добеш был вероятен?))
Добеш играл нервно и сколько его штанг спосло , по сравнению с Васей ничего интересного)
кто бы сомневался))
а так-то на 2 броска больше отбил.
Как хорошо, что закончилось все не как у Филадельфии и Питсбурга
