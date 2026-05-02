Тейдж Томпсон о выходе «Баффало» во 2-й раунд плей-офф: «Когда чувствуешь вкус победы, то становишься еще более голодным. Впереди много работы»

Тейдж Томпсон о выходе «Баффало» во 2-й раунд: впереди много работы.

Форвард «Баффало » Тейдж Томпсон высказался о победе над «Бостоном» (4-2) в серии первого раунда Кубка Стэнли (4:1 в шестой игре).

Выигранная серия плей-офф стала для «Сэйбрс» первой с 2007 года . Во втором раунде команда сыграет с победителем серии «Тампа» – «Монреаль» (3-3 после шести матчей).

«Это очень много значит. Когда чувствуешь вкус победы, то становишься еще более голодным. Это еще одна ступенька, еще одно большое достижение. Но еще многое только предстоит сделать.

Конечно, мы порадуемся тому, чего достигли сегодня вечером. Но впереди еще много работы. Это захватывающе. Прошло очень много времени, прежде чем нам представился такой шанс – особенно для меня и Расмуса Далина (оба выступают за «Сэйбрс» с 2018 года – Спортс).

Никто не скажет, сколько таких возможностей будет за всю карьеру. Поэтому нужно извлекать максимум», – сказал Томпсон.