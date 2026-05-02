  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Тейдж Томпсон о выходе «Баффало» во 2-й раунд плей-офф: «Когда чувствуешь вкус победы, то становишься еще более голодным. Впереди много работы»
2

Тейдж Томпсон о выходе «Баффало» во 2-й раунд плей-офф: «Когда чувствуешь вкус победы, то становишься еще более голодным. Впереди много работы»

Тейдж Томпсон о выходе «Баффало» во 2-й раунд: впереди много работы.

Форвард «Баффало» Тейдж Томпсон высказался о победе над «Бостоном» (4-2) в серии первого раунда Кубка Стэнли (4:1 в шестой игре). 

Выигранная серия плей-офф стала для «Сэйбрс» первой с 2007 года. Во втором раунде команда сыграет с победителем серии «Тампа» – «Монреаль» (3-3 после шести матчей). 

«Это очень много значит. Когда чувствуешь вкус победы, то становишься еще более голодным. Это еще одна ступенька, еще одно большое достижение. Но еще многое только предстоит сделать. 

Конечно, мы порадуемся тому, чего достигли сегодня вечером. Но впереди еще много работы. Это захватывающе. Прошло очень много времени, прежде чем нам представился такой шанс – особенно для меня и Расмуса Далина (оба выступают за «Сэйбрс» с 2018 года – Спортс). 

Никто не скажет, сколько таких возможностей будет за всю карьеру. Поэтому нужно извлекать максимум», – сказал Томпсон. 

Кто выиграет седьмой матч в полуфинале КХЛ?2881 голос
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoБаффало
logoТейдж Томпсон
logoКубок Стэнли
logoРасмус Далин
logoНХЛ
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
У Томпсона год вышел плодотворный ЧМ выиграл, золото ОИ выиграл, во 2раунд вышел, прям белая полоса началась - так может в трипл клуб оформить в течение года ;)
Ответ Serh08
У Томпсона год вышел плодотворный ЧМ выиграл, золото ОИ выиграл, во 2раунд вышел, прям белая полоса началась - так может в трипл клуб оформить в течение года ;)
Да, было бы неплохо
Верим в команду
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Драфт-лотерея НХЛ. Лучшие шансы на общий 1-й выбор у «Ванкувера» (25,5%), «Чикаго» (13,5%) и «Рейнджерс» (11,5%)
вчера, 23:00Live
Кубок Стэнли. «Колорадо» примет «Миннесоту» во 2-м матче серии
вчера, 22:53
ЧМ-2026. Дивизион 1А. Казахстан обыграл Польшу, Украина победила Францию, Литва проиграла Японии
вчера, 19:58
Генменеджер «Тампы»: «Кучеров – непонятый гений для тех, кто не знает его так, как мы. Потрясающий игрок, хоккейный мир предъявляет к нему очень высокие требования»
вчера, 18:58
«Локо» вышел в финал Кубка Харламова, выиграв серию у «Чайки» в 6 матчах (4-2)
вчера, 18:25
Крис Джонстон: «Мэттьюс не уверен, вернется ли в «Торонто» осенью. Прежде чем принять решение, он хочет увидеть состав клуба»
вчера, 17:59
Генменеджер «Тампы» о будущем Купера: «Он здесь надолго»
вчера, 17:46
Никишин допущен до участия в матчах плей-офф после сотрясения мозга. Защитник «Каролины» не играет с 25 апреля
вчера, 17:26
Генменеджер «Тампы» о Кучерове: «Феноменальный игрок. Надеюсь, он останется в нашем клубе до конца карьеры»
вчера, 17:13
Минулин продлил контракт с «Металлургом» на 3 года, Смолин – на год. «Нью-Джерси» и еще 2 клуба НХЛ интересовались вратарем (Metaratings)
вчера, 16:49
Ко всем новостям
Последние новости
Василевский о чемпионских сезонах «Тампы» и вылете в 1-м раунде: «Мы упускаем больше голевых моментов и в итоге пропускаем, а не забиваем сами»
вчера, 19:47
Холлидей продлил контракт с «Оттавой» на 2 года. Кэпхит – 1,075 млн долларов
вчера, 17:35
Василевский об игре «Тампы»: «Мы все должны выполнять свою работу. Я должен делать сэйвы, защита – блокировать броски. Нападение должно забивать»
вчера, 16:59
Ремпал об Овечкине: «У него, пожалуй, лучший бросок из всех, кто когда-либо играл в хоккей. Было очень круто находиться рядом и видеть это вживую»
вчера, 14:58
ЧМ-2026. Дивизион 1B. Китай одолел Эстонию, Румыния победила Южную Корею, Испания обыграла Нидерланды
вчера, 14:30
Горбенко о 7-м матче «Локомотива» с «Авангардом»: «Найдутся незаметные герои. Тем и хорош хоккей, что он держит каждого в напряжении до финальной сирены или забитой в овертайме шайбы»
вчера, 13:58
Гомоляко о камбэке «Локомотива»: «В «Авангарде» опытный штаб и такие же опытные ребята, они должны отойти от этого потрясения. Перед 7-й игрой ни у кого нет преимущества»
вчера, 13:46
Бабаев о серии «Локомотива» с «Авангардом»: «Хоккей напряженный, но не самый интересный. Омск играет достаточно просто: выбрасывает шайбу по стеклу или вверх и идет бороться»
вчера, 11:56
Величкин о «Металлурге»: «У Разина своя концепция. Наверное, она заслуживает право на жизнь. У него есть будущее, как у тренера, но надо учиться и держать себя в руках»
вчера, 11:44
Токкет о 0-2 в серии с «Каролиной»: «Филадельфию» уже хоронили, но мы выбрались. Продолжаем слышать, что мы мертвы, однако парни не сдаются. Горжусь ими»
вчера, 09:18
Рекомендуем