Гонсалвеш – 3-й игрок в истории «Тампы» с голом в овертайме игры плей-офф при угрозе вылета. Сен-Луи и Пойнт тоже перевели серии в 7-е матчи, клуб в итоге их выиграл
Форвард «Тампы» Гейдж Гонсалвеш принес победу команде в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Монреалем» (1:0 ОТ, 3-3).
Гол стал для 25-летнего канадца первым в текущем плей-офф НХЛ. У него 2 (1+1) балла в 6 играх в серии при полезности «минус 1».
Гонсалвеш стал всего третьим игроком в истории клуба, кому удалось забить в овертайме кубкового матча при угрозе вылета.
Ранее это удалось Мартену Сен-Луи (2004, 6-й матч финала Кубка Стэнли с «Калгари», итог серии – 4-3) и Брэйдену Пойнту (2022, 6-й матч серии первого раунда с «Торонто», итог – 4-3).
Отметим, что Сен-Луи сейчас является главным тренером «Канадиенс».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
