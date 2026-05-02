Сергачев завершил серию с «Вегасом» с 0+5 в 6 матчах при 27:25 в среднем на льду. Он стал лидером «Юты» по блокам (15)
Михаил Сергачев завершил серию с «Вегасом» с 0+5 в 6 матчах.
Защитник «Юты» Михаил Сергачев принял участие в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Вегасом» (1:5, 2-4).
27-летний россиянин завершил серию с 5 (0+5) очками в 6 играх при нейтральной полезности и среднем времени на льду 27:25.
Он разделил первое место в команде по баллам за результативность с 5 игроками. Кроме того, стал единоличным лидером по числу блокированных бросков (15). По потерям (12) – разделил первенство с Нэйтом Шмидтом.
Сегодня Сергачев (22:28, 4:54 – в большинстве, 0:57 – в меньшинстве) завершил игру с полезностью «минус 1». У него 2 броска в створ, 2 силовых приема, 2 блока и 4 потери.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
