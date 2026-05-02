«Вегас» прошел 1-й раунд плей-офф в 6 из 9 своих сезонов в НХЛ. Клуб выиграл 13 серий в первых 8 кубковых кампаниях – больше было только у «Айлендерс» и «Эдмонтона»

«Вегас» прошел 1-й раунд плей-офф в 6 из 9 своих сезонов в НХЛ.

«Вегас» выбил «Юту» (4-2) в первом раунде Кубка Стэнли, выиграв шестой матч серии (5:1).

«Голден Найтс» прошли первый раунд плей-офф в 6 из 9 своих сезонов в НХЛ (дебютный – 2017/18). При этом в четырех случаях они прошли и 2-й раунд (2018 – финал, 2020 – финал конференции, 2021 – полуфинал, 2023 – Кубок Стэнли ).

За время выступления в лиге «рыцари» только один раз не попали в плей-офф (сезон-2021/22). Из 8 их кубковых кампаний в первом раунде завершились только 2 (2019 – проиграли «Сан-Хосе», 2024 – «Далласу», причем в обоих случаях со счетом 3-4).

В общей сложности «Вегас » выиграл уже 13 серий плей-офф. Только у двух команд в истории лиги было больше побед в сериях в первых для них 8 розыгрышах плей-офф – это «Айлендерс » (19) и «Эдмонтон » (17).

Напомним, что во втором раунде команда под руководством Джона Тортореллы сыграет с «Анахаймом».