  «Вегас» прошел 1-й раунд плей-офф в 6 из 9 своих сезонов в НХЛ. Клуб выиграл 13 серий в первых 8 кубковых кампаниях – больше было только у «Айлендерс» и «Эдмонтона»
«Вегас» прошел 1-й раунд плей-офф в 6 из 9 своих сезонов в НХЛ. Клуб выиграл 13 серий в первых 8 кубковых кампаниях – больше было только у «Айлендерс» и «Эдмонтона»

«Вегас» выбил «Юту» (4-2) в первом раунде Кубка Стэнли, выиграв шестой матч серии (5:1). 

«Голден Найтс» прошли первый раунд плей-офф в 6 из 9 своих сезонов в НХЛ (дебютный – 2017/18). При этом в четырех случаях они прошли и 2-й раунд (2018 – финал, 2020 – финал конференции, 2021 – полуфинал, 2023 – Кубок Стэнли). 

За время выступления в лиге «рыцари» только один раз не попали в плей-офф (сезон-2021/22). Из 8 их кубковых кампаний в первом раунде завершились только 2 (2019 – проиграли «Сан-Хосе», 2024 – «Далласу», причем в обоих случаях со счетом 3-4). 

В общей сложности «Вегас» выиграл уже 13 серий плей-офф. Только у двух команд в истории лиги было больше побед в сериях в первых для них 8 розыгрышах плей-офф – это «Айлендерс» (19) и «Эдмонтон» (17). 

Напомним, что во втором раунде команда под руководством Джона Тортореллы сыграет с «Анахаймом». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
Браво офису Вегаса! Без Тортса отлетели бы в пяти играх, Юта не была слабее.
Тортс не торт уже давно.
Без Тортса - попадание в ПО было под вопросом !!!
Айлендерс образца 1980-1984 это что-то с чем-то. 19 серий подряд взяли. Только Эдмонтон с их суперсоставом на тот момент остановили их поступь. 80-е года в НХЛ конечно интересное время. В принципе Айлендерс вообще на данный момент последняя команда НХЛ, которая выигрывала кубок 3 года подряд (У них вообще 4 подряд) 44 года прошло с тех пор.
Ну у Вегаса политика- здесь и сейчас. Рост потолка конечно поможет.но.....как там эксперты оценивают их пул проспектов??
у них уже 9 лет такая политика и что-то не падают
В какой то момент показалось что вегас уже не тот
Два монстра тренерского цеха сойдутся. Интересненько.☝️🧐
