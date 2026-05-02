  • Барбашев набрал очки во всех 6 матчах в текущем плей-офф НХЛ – 2+4 на отрезке. У форварда «Вегаса» ассист в 6-й игре с «Ютой»
3

Иван Барбашев набрал очки во всех 6 матчах в текущем плей-офф НХЛ.

Форвард «Вегаса» Иван Барбашев сделал результативную передачу в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Ютой» (5:1, 4-2). 

30-летний россиянин отметился результативными действиями во всех шести играх серии. На его счету 6 (2+4) очков при полезности «минус 2». 

Сегодня Барбашев (17:04 – четвертое время среди форвардов «Голден Найтс», 0:57 – в большинстве) завершил встречу с нейтральной полезностью. 

У него 2 броска в створ, 2 силовых приема, 1 блок и малый штраф в первом периоде. 

Кто выиграет седьмой матч в полуфинале КХЛ?2880 голосов
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoЮта
logoКубок Стэнли
logoИван Барбашев
logoНХЛ
logoВегас
Очки в плей-офф КС26, россияне, лидеры, {в скобках выбывшие}:
Капризов 9 (2+7)
Барбашёв 6 (2+4)
Кучеров 6(1+5)
{Подколзин 6 (3+3)}
{Сергачёв 5 (0+5)}
Дорофеев 4 (4+0)
{Малкин 3 (2+1)}
{Панарин 3 (2+1)}
Тарасенко 2 (1+1)

Очки в плей-офф КС, россияне, лидеры за все время:
1. Малкин 183 (69+113)
2.КУЧЕРОВ 177 (54 +123)
3. Федоров 176 (52+124)
4. Овечкин 147 (77+70)
5. Зубов 117 (24+93)
6. Дацюк 113 (42+71)
7. Ковалев 100 (45+55)

Болеем за наших!
В последних 10 сезонах беспрерывно был россиянин с перстнем, а двукратными обладателеми Кубка Стэнли стали 8 наших:
Малкин(всего 3)
Барбашёв
Тарасенко
Кучеров
Василевский
Сергачев
Бобровский
Куликов.
Шесть игроков из этого списка вышли в плей-офф (в пяти командах) и могут стать трехратными, как Малкин, Брылин, Ларионов, Федоров!
Кубконосцы 2025, Бобровский и Куликов (Флорида), сдали полномочия заранее, не вышли в плей-офф. А Малкин на 4й КС мог теоретически зайти, но проиграл в первом раунде Мичкову.
Сергачёва-мамонта выбил рыцарь Барбашёв.
Сейчас из этого списка шансы получить третий перстень остаются у четверых. Кучеров и Василевский на ниточке, седьмая игра будет против Демидова.
Тарасенко Капризов помогает на трёшку!
Барбашёву Дорофеев в помощь!
Прошли первый раунд!

Только в Баффало нет россиян. Если они не победят, тогда серия российских победителей КС продлится до 11 сезонов подряд.
Пять команд вышли в КС26 с неоднократными российскими обладателеми КС: Питтсбург, Тампа, Миннесота, Вегас, Юта. Если в финале КС будут Тампа против Миннесоты или Вегаса, то будет гарантированное прибавление трехкратных обладателей КС из России. Теоретически отличный расклад мог сложиться даже в полуфинале, но Питтсбург не прошёл первый раунд.
Смотрим и болеем за наших!
Отличная серия у двухкратного Барбашёва! 6 очков!
Укатал двухкратного Сергачёва - 5 очков.
Пожелаем продолжения серии, теперь Минтюкова обыгрывать придется!
