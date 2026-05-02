Барбашев набрал очки во всех 6 матчах в текущем плей-офф НХЛ – 2+4 на отрезке. У форварда «Вегаса» ассист в 6-й игре с «Ютой»

Иван Барбашев набрал очки во всех 6 матчах в текущем плей-офф НХЛ.

Форвард «Вегаса » Иван Барбашев сделал результативную передачу в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Ютой» (5:1, 4-2).

30-летний россиянин отметился результативными действиями во всех шести играх серии. На его счету 6 (2+4) очков при полезности «минус 2».

Сегодня Барбашев (17:04 – четвертое время среди форвардов «Голден Найтс», 0:57 – в большинстве) завершил встречу с нейтральной полезностью.

У него 2 броска в створ, 2 силовых приема, 1 блок и малый штраф в первом периоде.