Впервые за последние 6 лет в 1-м раунде Кубка Стэнли будет только 1 седьмой матч. В нем сыграют «Тампа» и «Монреаль»

Впервые за последние 6 лет в 1-м раунде Кубка Стэнли будет только 1 седьмой матч.

В первом раунде Кубка Стэнли-2026 будет только один седьмой матч. В нем «Тампа» сойдется с «Монреалем » при счете 3-3 в серии. Победитель сыграет с «Баффало» во втором раунде.

Таким образом, число седьмых игр в первом раунде оказалось минимальным за последние 6 лет. В плей-офф-2020, из-за пандемии коронавируса проходившем в «пузырях», их не было вообще. В каждом из следующих 5 розыгрышей было не менее двух.

2021 – 2 («Торонто» – «Монреаль» – 3-4, «Вегас» – «Миннесота» – 4-3).

2022 – 5 («Торонто» – «Тампа» – 3-4, «Каролина» – «Бостон» – 4-3, «Рейнджерс» – «Питтсбург» – 4-3, «Калгари» – «Даллас» – 4-3, «Эдмонтон» – «Лос-Анджелес» – 4-3).

2023 – 3 («Бостон» – «Флорида» – 3-4, «Нью-Джерси» – «Рейнджерс» – 4-3, «Колорадо» – «Сиэтл» – 3-4).

2024 – 2 («Бостон» – «Торонто» – 4-3, «Даллас» – «Вегас» – 4-3).

2025 – 2 («Виннипег» – «Сент-Луис» – 4-3, «Даллас» – «Колорадо» – 4-3).