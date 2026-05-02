  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Впервые за последние 6 лет в 1-м раунде Кубка Стэнли будет только 1 седьмой матч. В нем сыграют «Тампа» и «Монреаль»
23

Впервые за последние 6 лет в 1-м раунде Кубка Стэнли будет только 1 седьмой матч. В нем сыграют «Тампа» и «Монреаль»

Впервые за последние 6 лет в 1-м раунде Кубка Стэнли будет только 1 седьмой матч.

В первом раунде Кубка Стэнли-2026 будет только один седьмой матч. В нем «Тампа» сойдется с «Монреалем» при счете 3-3 в серии. Победитель сыграет с «Баффало» во втором раунде. 

Таким образом, число седьмых игр в первом раунде оказалось минимальным за последние 6 лет. В плей-офф-2020, из-за пандемии коронавируса проходившем в «пузырях», их не было вообще. В каждом из следующих 5 розыгрышей было не менее двух. 

2021 – 2 («Торонто» – «Монреаль» – 3-4, «Вегас» – «Миннесота» – 4-3).

2022 – 5 («Торонто» – «Тампа» – 3-4, «Каролина» – «Бостон» – 4-3, «Рейнджерс» – «Питтсбург» – 4-3, «Калгари» – «Даллас» – 4-3, «Эдмонтон» – «Лос-Анджелес» – 4-3).

2023 – 3 («Бостон» – «Флорида» – 3-4, «Нью-Джерси» – «Рейнджерс» – 4-3, «Колорадо» – «Сиэтл» – 3-4).

2024 – 2 («Бостон» – «Торонто» – 4-3, «Даллас» – «Вегас» – 4-3).

2025 – 2 («Виннипег» – «Сент-Луис» – 4-3, «Даллас» – «Колорадо» – 4-3). 

Кто выиграет седьмой матч в полуфинале КХЛ?2871 голос
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoНХЛ
logoТампа-Бэй
logoМонреаль
logoКубок Стэнли
рейтинги
23 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Никакой интриги, не то, что у нас...Так стоп!
Самая равная серия , как по мне любая из них может до финала дойти спокойно .
да вроде сюрпризов не было, единственное, это только то, что даллас и бостон рано сдулись.
Ответ Курт Кобэйн
да вроде сюрпризов не было, единственное, это только то, что даллас и бостон рано сдулись.
Даже не знаю... На мой взгляд сюрприз был в том,что Бостон в принципе вышел в плей-офф. Достойно пободались в этом сезоне,но нужно решать вопросы с составом.
Классная серия. Я еще не знаю как ее назвать: это не пиршество атаки, но и не вязость достойная классической чешской 🇨🇿 сборной. Это настоящая крутая битва в борьбе за кубок Стэнли. Две равные команды, можно их за чтото поругать, но я на самом деле только бы хвалил обе стороны. Посмотрим, кто победит. Болеем за Молний ⚡⚡⚡ be the thunder ⛈
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Драфт-лотерея НХЛ. Лучшие шансы на общий 1-й выбор у «Ванкувера» (25,5%), «Чикаго» (13,5%) и «Рейнджерс» (11,5%)
58 минут назадLive
Кубок Стэнли. «Колорадо» примет «Миннесоту» во 2-м матче серии
сегодня, 22:53
ЧМ-2026. Дивизион 1А. Казахстан обыграл Польшу, Украина победила Францию, Литва проиграла Японии
сегодня, 19:58
Генменеджер «Тампы»: «Кучеров – непонятый гений для тех, кто не знает его так, как мы. Потрясающий игрок, хоккейный мир предъявляет к нему очень высокие требования»
сегодня, 18:58
«Локо» вышел в финал Кубка Харламова, выиграв серию у «Чайки» в 6 матчах (4-2)
сегодня, 18:25
Крис Джонстон: «Мэттьюс не уверен, вернется ли в «Торонто» осенью. Прежде чем принять решение, он хочет увидеть состав клуба»
сегодня, 17:59
Генменеджер «Тампы» о будущем Купера: «Он здесь надолго»
сегодня, 17:46
Никишин допущен до участия в матчах плей-офф после сотрясения мозга. Защитник «Каролины» не играет с 25 апреля
сегодня, 17:26
Генменеджер «Тампы» о Кучерове: «Феноменальный игрок. Надеюсь, он останется в нашем клубе до конца карьеры»
сегодня, 17:13
Минулин продлил контракт с «Металлургом» на 3 года, Смолин – на год. «Нью-Джерси» и еще 2 клуба НХЛ интересовались вратарем (Metaratings)
сегодня, 16:49
Ко всем новостям
Последние новости
Василевский о чемпионских сезонах «Тампы» и вылете в 1-м раунде: «Мы упускаем больше голевых моментов и в итоге пропускаем, а не забиваем сами»
сегодня, 19:47
Холлидей продлил контракт с «Оттавой» на 2 года. Кэпхит – 1,075 млн долларов
сегодня, 17:35
Василевский об игре «Тампы»: «Мы все должны выполнять свою работу. Я должен делать сэйвы, защита – блокировать броски. Нападение должно забивать»
сегодня, 16:59
Ремпал об Овечкине: «У него, пожалуй, лучший бросок из всех, кто когда-либо играл в хоккей. Было очень круто находиться рядом и видеть это вживую»
сегодня, 14:58
ЧМ-2026. Дивизион 1B. Китай одолел Эстонию, Румыния победила Южную Корею, Испания обыграла Нидерланды
сегодня, 14:30
Горбенко о 7-м матче «Локомотива» с «Авангардом»: «Найдутся незаметные герои. Тем и хорош хоккей, что он держит каждого в напряжении до финальной сирены или забитой в овертайме шайбы»
сегодня, 13:58
Гомоляко о камбэке «Локомотива»: «В «Авангарде» опытный штаб и такие же опытные ребята, они должны отойти от этого потрясения. Перед 7-й игрой ни у кого нет преимущества»
сегодня, 13:46
Бабаев о серии «Локомотива» с «Авангардом»: «Хоккей напряженный, но не самый интересный. Омск играет достаточно просто: выбрасывает шайбу по стеклу или вверх и идет бороться»
сегодня, 11:56
Величкин о «Металлурге»: «У Разина своя концепция. Наверное, она заслуживает право на жизнь. У него есть будущее, как у тренера, но надо учиться и держать себя в руках»
сегодня, 11:44
Токкет о 0-2 в серии с «Каролиной»: «Филадельфию» уже хоронили, но мы выбрались. Продолжаем слышать, что мы мертвы, однако парни не сдаются. Горжусь ими»
сегодня, 09:18
Рекомендуем