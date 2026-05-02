«Вегас» выбил «Юту» (4-2) и сыграет с «Анахаймом» во 2-м раунде плей-офф. Марнер набрал 2+1 в 6-м матче серии с «Мамонтом»

«Вегас » обыграл «Юту» (5:1) в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли и завершил ее в свою пользу (4-2).

Форвард «рыцарей» Митч Марнер стал автором победной шайбы. Всего он набрал 3 (2+1) очка и был признан первой звездой встречи.

Во втором раунде «Голден Найтс», возглавляемые Джоном Тортореллой, сыграют с «Анахаймом », ранее выбившим «Эдмонтон» (4-2). Это будет первая в истории НХЛ встреча этих команд в плей-офф.