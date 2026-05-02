«Вегас» выбил «Юту» (4-2) и сыграет с «Анахаймом» во 2-м раунде плей-офф. Марнер набрал 2+1 в 6-м матче серии с «Мамонтом»

«Вегас» обыграл «Юту» (5:1) в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли и завершил ее в свою пользу (4-2).
Форвард «рыцарей» Митч Марнер стал автором победной шайбы. Всего он набрал 3 (2+1) очка и был признан первой звездой встречи.
Во втором раунде «Голден Найтс», возглавляемые Джоном Тортореллой, сыграют с «Анахаймом», ранее выбившим «Эдмонтон» (4-2). Это будет первая в истории НХЛ встреча этих команд в плей-офф.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Я в этом оставшемся плей-офф буду болеть за… «Вегас»!
Я даже надену Золотой Шлем!!!
У того, чтобы болеть за «Рыцарей», есть четыре основные причины.
1. Победа «Вегаса» продлит серию побед команд из штатов с нулевым региональным НДФЛ и поддержит теорию о том, что в такие команды проще собирать сильный состав, и поэтому им проще карать соперников. (Победа «Тампы» тоже продлит такую серию, но она еще не прошла первый раунд). Сейчас из шести последних розыгрышей пять выиграли команды из Флориды и Невады.
2. Болеть за «Колорадо» слишком тупо и не интересно. А «Миннесота» все равно вылетит во втором.
3. В «Вегасе» два российских игрока на хорошем счету. Дорофеев вообще по три кладет, когда надо.
4. И главное — победа «Вегаса» обрушит все эти теории о "системных командах", ибо зачем что-то строить годами, если можно сменить тренера за три недели до плей-офф, позвать на мостик ТОРТСА и победить с ним! Я знаю, что Кесседи выстроил хорошее наследие за последние четыре года, но если кубок возьмет Тортс — это будет угар!
Юте респект. Достойно отыграли на самом деле. Можно сказать что прорыв в этом сезоне какой-никакой сделали.
Серия с утками будет очень интересной