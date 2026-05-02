«Вегас» выбил «Юту» (4-2) и сыграет с «Анахаймом» во 2-м раунде плей-офф. Марнер набрал 2+1 в 6-м матче серии с «Мамонтом»

«Вегас» обыграл «Юту» (5:1) в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли и завершил ее в свою пользу (4-2). 

Форвард «рыцарей» Митч Марнер стал автором победной шайбы. Всего он набрал 3 (2+1) очка и был признан первой звездой встречи. 

Во втором раунде «Голден Найтс», возглавляемые Джоном Тортореллой, сыграют с «Анахаймом», ранее выбившим «Эдмонтон» (4-2). Это будет первая в истории НХЛ встреча этих команд в плей-офф. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Все-таки сломали Юту. А ведь все было далеко не очевидно, два матча подряд Вегас забрал в концовках. Рыцарям пободаться с Утками, а Юте не унывать, с такой поддержкой на трибунах, тем более когда владелец сидит не в вип-ложе, а вместе с болельщиками, думаю, у бивневых все впереди. Отдельно отмечу Сергачева, почему-то модно его критиковать, но это единственный наш защитник в НХЛ с ролью абсолютного лидера в обороне, и по этому плову(да и сезону) он это подтвердил, молодец.
Где-то,с мексиканской тоской в глазах,смотрит сейчас на Марнера один отличный хоккеист Остон...
Я понял!

Я в этом оставшемся плей-офф буду болеть за… «Вегас»!

Я даже надену Золотой Шлем!!!

У того, чтобы болеть за «Рыцарей», есть четыре основные причины.

1. Победа «Вегаса» продлит серию побед команд из штатов с нулевым региональным НДФЛ и поддержит теорию о том, что в такие команды проще собирать сильный состав, и поэтому им проще карать соперников. (Победа «Тампы» тоже продлит такую серию, но она еще не прошла первый раунд). Сейчас из шести последних розыгрышей пять выиграли команды из Флориды и Невады.

2. Болеть за «Колорадо» слишком тупо и не интересно. А «Миннесота» все равно вылетит во втором.

3. В «Вегасе» два российских игрока на хорошем счету. Дорофеев вообще по три кладет, когда надо.

4. И главное — победа «Вегаса» обрушит все эти теории о "системных командах", ибо зачем что-то строить годами, если можно сменить тренера за три недели до плей-офф, позвать на мостик ТОРТСА и победить с ним! Я знаю, что Кесседи выстроил хорошее наследие за последние четыре года, но если кубок возьмет Тортс — это будет угар!
Ответ Всё такЪ
За Баффало болеть будем
Ответ Всё такЪ
В пункте #2 согласен только с первым предложением !!!😂
Q против Тортса. Олдовые тренера ))
Готье пускай готовится. Тортс явно на него "особое" внимание обратит. После того как тот не захотел подписываться с Филой, потому что там Тортс работал.
Уткам фартануло
Вот такой Вегас как в последних матчах уже очень опасен.
Юте респект. Достойно отыграли на самом деле. Можно сказать что прорыв в этом сезоне какой-никакой сделали.
Серия с утками будет очень интересной
за сезон анахайм все три игры забрал, но там одни овертаймы, предположу 4-2 серия за утками
Вполне проходимый соперник для уток. Если судить по сезону
Унитаз тебе на голову оденут
