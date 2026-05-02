ЧМ-2026. Дивизион 1А. Казахстан победил Литву, Польша одолела Украину, Япония проиграла Франции
В польском Сосновце стартовал чемпионат мира по хоккею в дивизионе 1А.
Команды, занявшие 2 первых места, в следующем году сыграют в элитном дивизионе. Сборная, которая окажется последней, вылетит в дивизион 1B.
Положение команд: Казахстан – 3 очка (1 матч), Франция – 3 (1), Польша – 3 (1), Япония – 0 (1), Украина – 0 (1), Литва – 0 (1).
Сборная Литвы. Как по мне это явный аутсайдер чемпионата и займет последнее место.
Литва провела ряд товарищеских игр за год, в новом турнире играла и были результаты следующие. Литва победила Румынию 2 1, потом проиграла Румынии 1 3 и проиграла Испании 2 4. Перед ЧМ проиграла Польше 2 раза 1 3 и 0 3, при чем 1 гол забили на последней секунде матча, ну и выиграли у Эстонии 4 0 и 3 1.
Результаты как видим слабенькие очень и даже сборным из Д1Б проигрывали.
Потери - это вратарь Армалис играет в финале чемпионата Финляндии, ну и по семейным обстоятельствам Игнатавичюс - это восходящая звезда и играет в чемпионате Швейцарии, 2007 г рождения, он для Литвы топовый игрок.
Состав.
Гриниус - я честно не знаю, как это назвать. У игрока было все, чтобы играть в чемпионате Финляндии, он хорошо играл в Д2 Финляндии, вместо это уехал играть в Нидерланды, там играет в чемпионате Нидерландов, это не Бенелига даже, итог 18 матчей и 61 набранное очко. С карьерой все понятно.
Алишаускас - защитник, играет в чемпионате Словакии за Спишка Нова Вес и 50 матчей с 7 набранными очками.
Даниил Коваленко - защитник, при чем молодой и играет в чемпионате Норвегии, 39 матчей и 6 очков набрал за Спарта Сарпсборг.
Миколас Скадаускас - еще один талантливый нападающий, 2007 г рождения, в WHL играет, там за Летбридж 6 очков в 34 матчах.
Довидас Юкна - он тоже талантливый, 2007 г рождения, 17 очков в 45 матчах в Лиге Квебека за Римовски Океаник.
Линас Дединас - играет в США за университет, но в NCAA III, там 6 очков в 24 матчах.
Эмилюс Кракаускас - это самый наверное сильный нападающий в Аросе и Ольтене за 50 матчей набрал 37 очков, эти клубы в Д2 Швейцарии играют.
Паулиюс Гинтаутас - играет в Д2 Норвегии за Комет набрал 31 очко в 33 матчах.
Доминикас Садаускас - тоже молодой нападающий и в чемпионате Латвии за Лиепаю набрал 27 очков в 37 матчах.
Лукас Жукаускас - играет в чемпионате Румынии, там в 32 матчах набрал 38 очков.
Артур Сениют - защитник играет в Альпийской лиге и там за 42 матча набрал 22 очка.
Костас Гусевас - защитник, играет за Аннеси в Д3 Франции и там за 18 матчей набрал 24 очка.
Эймантас Норейка - играет в SPHL, там неахти 48 матчей за 2 клуба и 11 очков всего то.
Фаустас Науседа - это основной вратарь, 32 матча провел в Д2 Финляндии за Пири Хоккей, будет играть в следующем сезоне в чемпионате Норвегии.
Лауринас Любис - играет в чемпионате Латвии за Энергия Элекренай, 25 матча сыграл, с опытом игры в Д2 Норвегии.
Все остальные играют в чемпионате Латвии за Энергию Элекренай и Хоккей Панкс. Это аутсайдеры чемпионата Латвии.
Как мы видим, есть достойные игроки, они есть в каждой линии, но этого недостаточно, чтобы играть в элите, либо в Д1А. Состав сильнее Эстонии, Румынии, возможной Кореи.
Калейниковас возможно он и приедет, он играет с корейцами в ECHL, в том клубе играют 1 японец, 1 литовец и 2 корейца. 2 3 в серии, с 0 3 они 2 3 сделали.
Литве трудно будет, защита наиболее уязвимое место, Армалис мог бы и помочь на воротах, он тоже сильнее Науседы и Любиса. В нападении не будет хватать Игнатавичюса и Калейниковаса, возможно последний приедет. Кстати к сожалению литовцы не хотят прогрессировать, потенциал больше чем играть в чемпионате Латвии или в низших лигах Германии, Франции, Норвегии. Нужно иметь желание, его нет, итог тут понятен последнее место. Ну разгромно наверное не проиграют, но в 2-3 шайбы скорее всего всем.
Не нашел разбора по Украине.
Они играли в Азиатском турнире и выиграли все 3 игры, у Южной Кореи 4 2, у Китая 5 1 и Японии 4 3.
Состав. Там состав из игроков Барыса и чемпионата Казахстана. 1 натурализованный из чемпионата Казахстана, защитник Хорошев.
А так я думаю все знают игроков Казахстана поэтому кратко расскажу.
Орехов и Михайлис играют за Металлург Магнитогорск и в серии 1 3, но матч домашний у Магнитки против Ак Барса и поэтому есть шанс сделать 2 3, то в любом случае на первых 2 играх их не будет. Это лидеры сборной и это серьезная потеря.
На прошлом чемпионате выделялись Роман Старченко и Аркадий Шестаков из Барыса и Адмирала. Сейчас Старченко не в форме, только 9 матчей за Барыс и Шестаков 13 очков в 64 матчах.
Адмирал и Барыс на Востоке заняли 11 и 10 места и одни из слабейших команд КХЛ.
Я напишу про игроков и их стату за Барыс.
Кайыржан 22 очка, Логвин 20 очков, Симонов 20 очков, Савицкий 18 очков, Омирбеков 17 очков, Шайхмедденов 14 очков, Асетов 13 очков, Самат Данияр 12 очков, Дмитрий Бреус 10 очков.
Как видим ничем в КХЛ не запомнились, на ЧМ в элите из этих игроков ничем и никто не запомнился.
Вратари Шутов и Бояркин сыграли 34 матча и 15 матчей.
Очень слабенько для выхода в элиту. Были бы Михайлис и Орехов наверное бы вышли, но я думаю 3 место и все.
У Казахстана 1 натурализованный, больше претензий к нему нет. Слабая линия защиты в целом, да и нападение не очень, но вратари могут тащить, там неплохо в целом. 3 место мой прогноз.
Япония играла на Азиатском турнире, заняла 3 место, выиграли у Китая 4 1, проиграли Южной Корее 0 1 и проиграли Казахстану 3 4. В товарищеских играх победили Южную Кореи 2 1 по буллитам и 6 2, а потом и Венгрию 4 3 и 4 2. Венгрия играла неосновным составом, который у венгров играь со Швейцарией. Поэтому эти 2 победы не должны вводить в заблуждение.
По составу.
Юширо Хирано - он играет в Д2 Германии за Дюссельдорф и там 40 матчей и 46 набранных очков. К сожалению для японцев он травмирован, по крайне мере так указано, но в заявке он есть, потеря данного игрока - это очень сложно заменить его.
Джордан Келлер - его отец играл за Японию, он был натурализованным. А вот этот игрок 2005 г рождения, родился в Саппоро, поэтому классно что он будет играть 55 очков в 53 матчаэ WHL за Камлоопс Блазерс. Это классные цифры и должен стать лидером Японии. Фуджи Судзуки - он играет в NAHL и там 52 очка в 43 матчах. Лига несамая сильная, точнее молодежная лига, но уровень какой то есть.
Юки Миура - нападающий играет в ECHL, там 22 очка в 66 матчах за Иова.
Ю Сато- играет в ВХЛ за Динамо Алтай Барнаул и Буран Воронеж, в совокупности 21 очко в 49 матчах.
Рай Мураками - играет в NCAA за Ниагара, 27 матчей и 5 очков, но он защитник.
На этом игроки из зарубежных лиг закончились. Все остальные играют в Азиатском лиге за японские клубы и один игрок за корейский клуб.
Чикара Ханзава - играет за Аньянг Халлу, 30 очков в 40 матчах, как раз за корейский клуб.
Ну и назову ударную тройку Ред Иглс Хоккайдо, 1 место в чемпионате клуб занял
Теруто Накаджима, Сота Исогай и Тайга Ирикура - все 4х матчей провели и набрали 50, 40 и 38 очков.
Коки Йонеяма - это защитник из Тохоку, там 27 очков в 39 играх, кстати занял клуб 4 место в Азиатской лиге.
Юсей Отсу - я ошибся, он тоже за Аньянг Халлу играет и там 12 очков в 40 матчах.
Вратари из 3 японских клубов, Отсука, Томита и Нарисава, последнему 39 лет.
Потери есть Кента Исогай, он играет в АХЛ, в плеей офф и приезда его не будет. За то брат его, как сказал сыграет на ЧМ в Д1А. Помним клуб с литовцем, японцем и 2 корейцами и возможно приедет Рику Ишида, как раз он защитник и очень нужен Японии из ECHL. Не знаю почему нет Кохеи Сато, он в чемпионате Франци. За Бриасон неплохо играет.
У Японии еще несколько возрастных игроков не играют за сборную из чемпионата Японии. Многие кто в Азиатской лиге имеют все таки опыт игры в Швеции, Северной Америке больше на молодежном уровне. Проблемы могут быть именно в защите и с вратарем. Из за этого врядли светит повышение в классе, хотя можно побороться. 4 место мой прогноз.
Мое мнение займут 2 место и повысятся в классе. Говорить о товарищеских играх не хочу, их было много и были именно как подготовка к ОИ, поэтому ряда игроков не будет, которые играли на ОИ.
По последним товам, Франция выиграла у Италии 5 2 и 4 2 и проиграли 2 3 по буллитам Польше. Готовились к ЧМ уже тем составом, который есть.
Потери обсуждать смысла нет, просто скажу о их составе.
Играли кстати на ОИ, там 11 место из 12, 4 поражения подряд, 3 в группе и 1 в плеей офф.
Это не имеет значения в целом, так как состав немного другой.
Энцо Губей - защитник 3 очка в 35 матчах за Давос в чемпионате Швейцарии. Он играл на ОИ тоже.
Флоран Довей - 6 очков в 46 матчах за Лозанну в чемпионате Швейцарии. Играл на ОИ там 1 гол.
Лоюис Боудон - играет в чемпионате Финляндии там за Йукурит в 17 матчах набрал 8 очков, ну играл на ОИ и набрал 3 очка.
Джорданн Боугро - играет в Д2 Швейцарии за Сьерре, 28 очков в 39 матчах, на ОИ не играл.
Джордан Перре - играет в чемпмонате Чехии за Моунфилд там 17 очков в 40 матчах, играл на ОИ 1 голевая передача.
Юго Галле - это защитник, играл за Калпа в чемпионате Финляндии и 11 очков в 43 матчах, на ОИ 1 гол.
Юль Боск - это защитник, играет в ХПК в чемпионате Финляндии и 5 очков в 24 матчах. На ОИ 0 очков.
Защитник Томас Тири и нападающий Кевин Бозон играют в Ажуа в чемпионате Швейцарии и там 2 очкв набрали в 10 матчах и в 35 матчах. Играли на ОИ и 0 очков.
Вратари Нечкар и Келлер, они играли на ОИ, вообще вратари Чемпионата Швейцарии, хотя первый больше за Чур играл в Д2 Швейцарии, а другой за Ажуа в чемпионате Швейцарии.
Ну и игроки чемпионата Франции.
Томас Симонсен - это талант, игрок Руана, 51 очко в 43 матчах.
Геллауме Леклерк - игрок Гренобля, 39 очков в 42 матчах.
Ореллен Даир - игрок Гренобля 29 очков в 42 матчах.
Шарль Шмитт - защитник Руана и 26 очков в 44 матчах.
Ну и другие игроки чемпионата Франции.
Состав без лидеров как Тексье, Белльмара, Тима Бозона, ну и других, но по идее должен решать эту задачу. Все таки игроки, которые играли на ОИ должны добиваться повышения в классе и 2 место мое мнение будет.
Поляки готовились к этому турниру и провели массу товарок, игр и будут играть основным составом.
Товарищеских игр было много и разные результаты, скажем о последний 3 1 и 3 0 победы над Литвой, 4 0 победа и 2 3 в от поражение от Венгрии, 2 3 поражение и 5 2 победа над Словенией и победа в буллитаэ над Францией 3 2.
У Польши основной состав, там 3 натурализованных хоккеиста.
Состав. Начнем с тех кто играет заграницей.
Патрик Крезолек - 41 очко в 50 матчах в Д2 Чехии за Баник Соколов.
Камил Валега - еще один нападающий из Жилины, чемпионат Словакии и там 22 очка в 28 матчах.
Кристоф Мачиас - за Витковце в чемпионате Чехии 12 очков в 45 матчах
Павел Зигмунт в чемпионате Чехии 6 очков в 37 матчах.
На этом игроки не из чемпионата Польши закончились.
Арон Хмилевски - нападающий Заглембе, 41 очко в 39 матчах, раньше играл и даже в чемпионате Чехии.
Кристиан Мрозковски - это натурализованный канадец, с польскими корнями и 39 очков в 39 матчах за Полонию Бытом.
Николай Сытый - натурализованный белорус, играет за Торунь 36 очков в 35 матчах.
Алан Лясчачик - 36 очков в 40 матчах за Тыхы, имеет опыт игры в чемпионате Чехии и в Д2 Чехии.
Патрик Вронка - 34 очка в 39 матчах за Катовице.
Бартоломей Поциеха - давно защитник не играл, но сейчас сыграет, 34 очка в 39 матчах за Тыхы.
Михал Нарог может и защитника сыграть, 28 очков в 37 матчах за Заглембе.
Шимон Келбицки - игрок Ястребже , 25 очков в 39 матчах.
Донимик Пас - за Тыхы, 25 очков в 37 матчах.
Основной вратарь натурализованный чех Томас Фучик - игрок Тыхы, 26 матчей.
Проблемы с вратарями, могут быть проблемы в защите, а вот нападающие хорошие. Вообще собрали самый сильный состав из возможного. Играть будут дома и я уверен поляки ставят задачу повышения в классе, я думаю за счет домашних стен и игры, могут занять 1 место. Игроки хорошо набирают в чемпионате Польши, готовилист специально к турниру и сделают все возможное для победы. Я думаю будет 1 место и повышение в классе.
На этом все.
Да кстати японцы пытались на контратаках ловить, но не забили, а вот французы вратаря сняли за 3 мин и забил Перре сначала первую шайбу, а потом и 2 шайбу уже 5х5, еще в основное время. Капитан Франции в итоге и решил исход матча. Надо отметить все таки класс команд разный, но японцы своими шансами пытались воспозоваться, но до конца не смогли. По броскам 16 46. Кстати у японцев и травму их вратарь Нарисава получил, а Отсука не спас.