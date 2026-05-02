ЧМ-2026. Дивизион 1B. Китай одолел Нидерланды, Румыния победила Испанию, Эстония обыграла Южную Корею

В Китае продолжается ЧМ-2026 в дивизионе 1B.

В китайском Шэньчжэне продолжается чемпионат мира по хоккею в дивизионе 1B.

Победитель турнира в следующем году сыграет в дивизионе 1А (подэлитном).

В связи с отменой турнира в дивизионе 2А в ОАЭ (по соображениям безопасности) в этом году ни одна команда не вылетит из дивизиона 1B.

ЧМ-2026

Дивизион 1B

Румыния – Испания – 4:1 (1:1, 3:0, 0:0)

Южная Корея – Эстония – 2:4 (2:1, 0:1, 0:2)

Нидерланды – Китай – 3:6 (0:3, 3:2, 0:1)

Положение команд: Эстония – 9 очков (3 матча), Румыния – 7 (3), Южная Корея – 6 (3), Китай – 5 (3), Нидерланды – 0 (3), Испания – 0 (3).