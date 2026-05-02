  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Задоров завершил серию с «Баффало» с 37 минутами штрафа в 6 матчах. Это наибольший показатель в текущем плей-офф
5

Задоров завершил серию с «Баффало» с 37 минутами штрафа в 6 матчах. Это наибольший показатель в текущем плей-офф

Никита Задоров завершил серию с «Баффало» с 37 минутами штрафа в 6 матчах.

Защитник «Бостона» Никита Задоров принял участие в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Баффало» (1:4, 2-4). 

30-летний россиянин завершил серию с 1 (0+1) очком в 6 играх при полезности «минус 1», 6 бросках в створ и среднем времени на льду 19:35. 

Он разделил 3-е место в команде по числу силовых приемов (19) и стал 5-м по блокам (7). 

Кроме того, Задоров получил 37 минут штрафа – это наибольший результат во всем текущем плей-офф. На втором месте оказался форвард «Сэйбрс» Зак Бенсон (28). 

Задоров набрал больше всех минут штрафа в регулярке НХЛ – 152. Защитник «Бостона» выиграл этот зачет во 2-м сезоне подряд, обновив личный рекорд

Кто выиграет седьмой матч в полуфинале КХЛ?2880 голосов
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
рейтинги
logoКубок Стэнли
logoНикита Задоров
logoБостон
logoБаффало
logoЗак Бенсон
logoНХЛ
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Неоднозначный сезон для Задорова.. Как выбить из него, то что он топит команду ненужными штрафами. Жесткий деф вовсе необязательно должен полматча на штрафном бенче сидеть. За рекордами гоняется что ли?
Ответ Коршунов-73
Неоднозначный сезон для Задорова.. Как выбить из него, то что он топит команду ненужными штрафами. Жесткий деф вовсе необязательно должен полматча на штрафном бенче сидеть. За рекордами гоняется что ли?
Это невозможно. Он не Крис Пронгер, а туповатый ограниченный домосед
В отпуске у него будет время в Дуделку подудеть...
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Задоров о свисте фанатов «Баффало» в свой адрес: «Ничего нового, меня освистывают где-то на 5 аренах в НХЛ. Делать то, что эти люди ненавидят, – моя работа»
1 мая, 13:33
Задоров оштрафован на 5 тысяч долларов за удар Далина клюшкой
27 апреля, 16:11
Рафф о том, что Задоров атаковал Далина: «Могла бы быть дисквалификация, будь это регулярка. Таким ударом клюшкой легко можно было повредить Расмусу плечо»
27 апреля, 14:46
Задоров клюшкой ударил Далина в паузе матча «Бостон» – «Баффало» при 0:6 и был удален до конца игры
26 апреля, 22:05Видео
Задоров набрал 16 минут штрафа во 2-м матче серии с «Баффало» – 5-й результат среди россиян за игру в плей-офф НХЛ
22 апреля, 07:10
Рекомендуем
Главные новости
Драфт-лотерея НХЛ. Лучшие шансы на общий 1-й выбор у «Ванкувера» (25,5%), «Чикаго» (13,5%) и «Рейнджерс» (11,5%)
вчера, 23:00Live
Кубок Стэнли. «Колорадо» примет «Миннесоту» во 2-м матче серии
вчера, 22:53
ЧМ-2026. Дивизион 1А. Казахстан обыграл Польшу, Украина победила Францию, Литва проиграла Японии
вчера, 19:58
Генменеджер «Тампы»: «Кучеров – непонятый гений для тех, кто не знает его так, как мы. Потрясающий игрок, хоккейный мир предъявляет к нему очень высокие требования»
вчера, 18:58
«Локо» вышел в финал Кубка Харламова, выиграв серию у «Чайки» в 6 матчах (4-2)
вчера, 18:25
Крис Джонстон: «Мэттьюс не уверен, вернется ли в «Торонто» осенью. Прежде чем принять решение, он хочет увидеть состав клуба»
вчера, 17:59
Генменеджер «Тампы» о будущем Купера: «Он здесь надолго»
вчера, 17:46
Никишин допущен до участия в матчах плей-офф после сотрясения мозга. Защитник «Каролины» не играет с 25 апреля
вчера, 17:26
Генменеджер «Тампы» о Кучерове: «Феноменальный игрок. Надеюсь, он останется в нашем клубе до конца карьеры»
вчера, 17:13
Минулин продлил контракт с «Металлургом» на 3 года, Смолин – на год. «Нью-Джерси» и еще 2 клуба НХЛ интересовались вратарем (Metaratings)
вчера, 16:49
Ко всем новостям
Последние новости
Василевский о чемпионских сезонах «Тампы» и вылете в 1-м раунде: «Мы упускаем больше голевых моментов и в итоге пропускаем, а не забиваем сами»
вчера, 19:47
Холлидей продлил контракт с «Оттавой» на 2 года. Кэпхит – 1,075 млн долларов
вчера, 17:35
Василевский об игре «Тампы»: «Мы все должны выполнять свою работу. Я должен делать сэйвы, защита – блокировать броски. Нападение должно забивать»
вчера, 16:59
Ремпал об Овечкине: «У него, пожалуй, лучший бросок из всех, кто когда-либо играл в хоккей. Было очень круто находиться рядом и видеть это вживую»
вчера, 14:58
ЧМ-2026. Дивизион 1B. Китай одолел Эстонию, Румыния победила Южную Корею, Испания обыграла Нидерланды
вчера, 14:30
Горбенко о 7-м матче «Локомотива» с «Авангардом»: «Найдутся незаметные герои. Тем и хорош хоккей, что он держит каждого в напряжении до финальной сирены или забитой в овертайме шайбы»
вчера, 13:58
Гомоляко о камбэке «Локомотива»: «В «Авангарде» опытный штаб и такие же опытные ребята, они должны отойти от этого потрясения. Перед 7-й игрой ни у кого нет преимущества»
вчера, 13:46
Бабаев о серии «Локомотива» с «Авангардом»: «Хоккей напряженный, но не самый интересный. Омск играет достаточно просто: выбрасывает шайбу по стеклу или вверх и идет бороться»
вчера, 11:56
Величкин о «Металлурге»: «У Разина своя концепция. Наверное, она заслуживает право на жизнь. У него есть будущее, как у тренера, но надо учиться и держать себя в руках»
вчера, 11:44
Токкет о 0-2 в серии с «Каролиной»: «Филадельфию» уже хоронили, но мы выбрались. Продолжаем слышать, что мы мертвы, однако парни не сдаются. Горжусь ими»
вчера, 09:18
Рекомендуем