Задоров завершил серию с «Баффало» с 37 минутами штрафа в 6 матчах. Это наибольший показатель в текущем плей-офф
Защитник «Бостона» Никита Задоров принял участие в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Баффало» (1:4, 2-4).
30-летний россиянин завершил серию с 1 (0+1) очком в 6 играх при полезности «минус 1», 6 бросках в створ и среднем времени на льду 19:35.
Он разделил 3-е место в команде по числу силовых приемов (19) и стал 5-м по блокам (7).
Кроме того, Задоров получил 37 минут штрафа – это наибольший результат во всем текущем плей-офф. На втором месте оказался форвард «Сэйбрс» Зак Бенсон (28).
Задоров набрал больше всех минут штрафа в регулярке НХЛ – 152. Защитник «Бостона» выиграл этот зачет во 2-м сезоне подряд, обновив личный рекорд
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Неоднозначный сезон для Задорова.. Как выбить из него, то что он топит команду ненужными штрафами. Жесткий деф вовсе необязательно должен полматча на штрафном бенче сидеть. За рекордами гоняется что ли?
Это невозможно. Он не Крис Пронгер, а туповатый ограниченный домосед
В отпуске у него будет время в Дуделку подудеть...
