Хуснутдинов остался без очков при «минус 2» в 6 матчах серии с «Баффало». Он разделил 1-е место в «Бостоне» по хитам (24) с Кастеликом
Марат Хуснутдинов остался без очков в серии с «Баффало».
Форвард «Бостона» Марат Хуснутдинов не отметился результативными действиями в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Баффало» (1:4, 2-4).
В дебютном розыгрыше плей-офф 23-летний россиянин остался без набранных очков в 6 матчах при полезности «минус 2», 3 бросках в створ и 15:28 в среднем на льду.
Хуснутдинов разделил 1-е место в команде по числу силовых приемов с форвардом Марком Кастеликом (у обоих по 24 в 6 играх).
Сегодня Марат (15:15, 2:42 – в меньшинстве) завершил игру с «минус 2». У него 1 бросок в створ и 5 хитов.
Опубликовал: Александр Балабанов
