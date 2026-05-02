Хуснутдинов остался без очков при «минус 2» в 6 матчах серии с «Баффало». Он разделил 1-е место в «Бостоне» по хитам (24) с Кастеликом

Марат Хуснутдинов остался без очков в серии с «Баффало».

Форвард «Бостона » Марат Хуснутдинов не отметился результативными действиями в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Баффало » (1:4, 2-4).

В дебютном розыгрыше плей-офф 23-летний россиянин остался без набранных очков в 6 матчах при полезности «минус 2», 3 бросках в створ и 15:28 в среднем на льду.

Хуснутдинов разделил 1-е место в команде по числу силовых приемов с форвардом Марком Кастеликом (у обоих по 24 в 6 играх).

Сегодня Марат (15:15, 2:42 – в меньшинстве) завершил игру с «минус 2». У него 1 бросок в створ и 5 хитов.