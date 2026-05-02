  • Василевский вышел на чистое 1-е место среди российских вратарей по шатаутам в плей-офф НХЛ (8), обогнав Набокова. Среди европейцев больше только у Гашека и Лундквиста
Андрей Василевский обновил рекорд по шатаутам в плей-офф НХЛ (8) среди россиян.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский сыграл на ноль в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Монреаля» (1:0 ОТ, 3-3), отразив 30 бросков. 

Для 31-летнего россиянина шатаут в плей-офф НХЛ стал 8-м за карьеру (в 126 играх). 

Он вышел на чистое первое место по числу сухих игр в кубковых встречах среди российских вратарей, обогнав Евгения Набокова (7 в 86).

Третье место делят Николай Хабибулин и Сергей Бобровский («Флорида») – у обоих по 6 (в 72 и 117 играх соответственно). 

Василевский стал 21-м вратарем в истории лиги с 8 или более играми на ноль в Кубке Стэнли.

Среди действующих вратарей у него лучший результат (если не считать Джонатана Куика из «Рейнджерс» с 10 шатаутами и Кэри Прайса с 8 – их контракты формально еще действуют, но первый уже объявил о завершении карьеры, второй де-факто завершил ее в 2022 году). 

В топ-10 в истории входят Мартин Бродер (24 в 205), Патрик Руа (23 в 247), Кертис Джозеф (16 в 133), Марк-Андре Флери (16 в 170), Клинт Бенедикт (15 в 48), Крис Осгуд (15 в 129), Жак Плант (14 в 112), Доминик Гашек (Чехия, 14 в 119, европейский рекорд), Эд Белфор (14 в 161) и Тюрк Брода (13 в 101). 

Среди европейцев Василевский идет на 3-м месте – кроме Гашека его опережает еще только Хенрик Лундквист (Швеция, 10 в 130). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
У Бродера только за один плей-офф 2003 было 7 шатаутов и он даже не выиграл Конн Смайт.
С другой стороны, Бродо играл во времена капканов и счетов типа 1:0 и 2:1.
Это да.
Седьмой матч он засушит, ибо статистика такая
Легендище
Икона и легенда хоккея!
Андрей великолепен, один из самых лучших наших вратарей. Уже приучил не удивляться своими достижениями. Василевсу здоровья
Интересный факт, во всех кубковых походах, где Вася делал «сухарь» Тампа доходила минимум до финала КС.
Сухой Кот!
Кто теряется в решающей момент но Вася сушит ) это так уже не первый раз и игроки знают и все равно не могут его пробить. Монреаль по серии вроде и мало бросают , но эти броски сложные и опасные , в той же 3 игре на выезде , только три выхода один на один с ним и множество моментов , сегодня снова его растреливали в упор .
Клинт Бенедикт (15 в 48)

Омагад, жуть
Представитель оригинальной эпохи мертвой шайбы.
Когда Оттава не была днищем. Я бы нынешнюю Оттаву переименовал в Оттава Чокерз
