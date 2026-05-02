Демидов без очков в 5-м подряд матче плей-офф: 5 бросков в створ, 3 мимо, 1 хит, 1 блок и малый штраф за 17:38 в 6-й игре серии с «Тампой»

Иван Демидов остался без очков в 5-м подряд матче плей-офф НХЛ.

Форвард «Монреаля » Иван Демидов не совершил результативных действий в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Тампой » (0:1 ОТ, 3-3).

В текущем плей-офф НХЛ у 20-летнего россиянина 1 (0+1) балл в 6 играх при полезности «минус 2». Он остался без очков в 5 встречах подряд.

Сегодня Демидов (17:38 – 6-е время среди форвардов «Канадиенс», 4:31 – в большинстве) завершил встречу с нейтральной полезностью.

Он 5 раз бросил в створ и еще 3 раза не попал в него, сделал 1 блок, применил 1 силовой прием и получил малый штраф в третьем периоде (за атаку вратаря).