Демидов без очков в 5-м подряд матче плей-офф: 5 бросков в створ, 3 мимо, 1 хит, 1 блок и малый штраф за 17:38 в 6-й игре серии с «Тампой»

Иван Демидов остался без очков в 5-м подряд матче плей-офф НХЛ.

Форвард «Монреаля» Иван Демидов не совершил результативных действий в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Тампой» (0:1 ОТ, 3-3). 

В текущем плей-офф НХЛ у 20-летнего россиянина 1 (0+1) балл в 6 играх при полезности «минус 2». Он остался без очков в 5 встречах подряд. 

Сегодня Демидов (17:38 – 6-е время среди форвардов «Канадиенс», 4:31 – в большинстве) завершил встречу с нейтральной полезностью. 

Он 5 раз бросил в створ и еще 3 раза не попал в него, сделал 1 блок, применил 1 силовой прием и получил малый штраф в третьем периоде (за атаку вратаря). 

Кто выиграет седьмой матч в полуфинале КХЛ?2880 голосов
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Ну и напрасный стеб, Демидов отличный матч провел. Один из самых заметных в Монреале (а может и самый), не забил, но тут Вася поймал кураж.
Ответ Амфитрион
Ну и напрасный стеб, Демидов отличный матч провел. Один из самых заметных в Монреале (а может и самый), не забил, но тут Вася поймал кураж.
Комментарий скрыт
Ответ Звезда Мага
Комментарий скрыт
Ну хрень же. Нормально ему дают минут, отличные у него партнеры, а тренер практически мой кумир, я на НХЛ окончательно подсел когда увидел выигрыш чашки Тампой в 2004-м где феерили Сан-Луи, Лекавалье и Хабибулин. Отличная игра, отличная серия, и Демидов сегодня отлично сыграл, это все, и не надо поганить впечатление.
Отличный матч Ивана, заметен был, бросал и шел на ворота. В 7-м матче зарешает)
Просто Вася был невероятен
Моментов Демидов создал больше всех в этом матче, а реализация где…..? Ну вы сами все видели сегодня вратари устроили шоу.
