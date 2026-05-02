  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кучеров без очков в 6-м матче с «Монреалем»: 6 бросков в створ, 9 мимо (1 – в штангу), 4 потери и малый штраф в овертайме за 22:50
12

Кучеров без очков в 6-м матче с «Монреалем»: 6 бросков в створ, 9 мимо (1 – в штангу), 4 потери и малый штраф в овертайме за 22:50

Никита Кучеров остался без набранных очков в 6-м матче с «Монреалем».

Форвард «Тампы» Никита Кучеров не совершил результативных действий в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Монреалем» (1:0 ОТ). 

В 6 играх в текущем плей-офф НХЛ у 32-летнего россиянина 6 (1+5) баллов при полезности «+3». Он не набрал баллов в двух последних матчах в серии. 

Сегодня Кучеров (22:50, 5:10 – в большинстве) завершил встречу с нейтральной полезностью. Он 6 раз бросил в створ ворот, 9 раз не попал в него (1 из этих бросков – в штангу), а еще 2 попытки броска были заблокированы. 

Кроме того, у Никиты 1 силовой прием, 1 перехват и 4 потери. В овертайме он получил малый штраф за подножку. 

Кто выиграет седьмой матч в полуфинале КХЛ?2880 голосов
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoНикита Кучеров
logoКубок Стэнли
logoНХЛ
logoМонреаль
logoТампа-Бэй
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Заставил сегодня понервничать в ОТ! Но всё хорошо, что хорошо кончается!
Моментов в последних двух играх у него было много, но …… ничего не зашло. А играет он здорово.
Никита играет полезно!
Ответ Сергей Бакин
Никита играет полезно!
Невероятно крутой!
В атаке играл отлично, правда несколько раз грубо ошибся, что приводило к острым контратакам
Куч как буд не в своей тарелке , потерял тонус в НХЛ , когда он проводил топ плей-офф последний раз ? Все уже про это забыли , а про провалы помнят , играет нервно и с ошибками , но все же класс не отнять забивать был обязан сегодня раза два , наконец то начал бросать и это уже хорошо , а то слишком много пасов от него . Вообще надеюсь Монреаль пройдут и поймает свою игру уже наконец-то
Молчит же игры, что бы решить все в 7й…
Ждём от него три очка там
Ответ Пинающий Достоинства
Молчит же игры, что бы решить все в 7й… Ждём от него три очка там
Слишком оптимистично, учитывая что у него в седьмых играх 0+0 :)
Ответ YoRHa
Слишком оптимистично, учитывая что у него в седьмых играх 0+0 :)
как раз возможность исправить это статистическое недоразумение

В целом он в топ-4 all time по очкам в ПО после проигранных матчей, что явный сигнал, что в нужный момент очень даже умеет решать
В общем средний уровень игры от Куча сегодня, не очень хороший матч(удаление и без очков), но и не провальный, моменты то были, штанга в РР, и выход 1:1, да, есть проблемы с реализацией и не только у Никиты, а у команды в целом, главное что победили, а голы и передачи в 7-м матче серии еще придут
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Драфт-лотерея НХЛ. Лучшие шансы на общий 1-й выбор у «Ванкувера» (25,5%), «Чикаго» (13,5%) и «Рейнджерс» (11,5%)
вчера, 23:00Live
Кубок Стэнли. «Колорадо» примет «Миннесоту» во 2-м матче серии
вчера, 22:53
ЧМ-2026. Дивизион 1А. Казахстан обыграл Польшу, Украина победила Францию, Литва проиграла Японии
вчера, 19:58
Генменеджер «Тампы»: «Кучеров – непонятый гений для тех, кто не знает его так, как мы. Потрясающий игрок, хоккейный мир предъявляет к нему очень высокие требования»
вчера, 18:58
«Локо» вышел в финал Кубка Харламова, выиграв серию у «Чайки» в 6 матчах (4-2)
вчера, 18:25
Крис Джонстон: «Мэттьюс не уверен, вернется ли в «Торонто» осенью. Прежде чем принять решение, он хочет увидеть состав клуба»
вчера, 17:59
Генменеджер «Тампы» о будущем Купера: «Он здесь надолго»
вчера, 17:46
Никишин допущен до участия в матчах плей-офф после сотрясения мозга. Защитник «Каролины» не играет с 25 апреля
вчера, 17:26
Генменеджер «Тампы» о Кучерове: «Феноменальный игрок. Надеюсь, он останется в нашем клубе до конца карьеры»
вчера, 17:13
Минулин продлил контракт с «Металлургом» на 3 года, Смолин – на год. «Нью-Джерси» и еще 2 клуба НХЛ интересовались вратарем (Metaratings)
вчера, 16:49
Ко всем новостям
Последние новости
Василевский о чемпионских сезонах «Тампы» и вылете в 1-м раунде: «Мы упускаем больше голевых моментов и в итоге пропускаем, а не забиваем сами»
вчера, 19:47
Холлидей продлил контракт с «Оттавой» на 2 года. Кэпхит – 1,075 млн долларов
вчера, 17:35
Василевский об игре «Тампы»: «Мы все должны выполнять свою работу. Я должен делать сэйвы, защита – блокировать броски. Нападение должно забивать»
вчера, 16:59
Ремпал об Овечкине: «У него, пожалуй, лучший бросок из всех, кто когда-либо играл в хоккей. Было очень круто находиться рядом и видеть это вживую»
вчера, 14:58
ЧМ-2026. Дивизион 1B. Китай одолел Эстонию, Румыния победила Южную Корею, Испания обыграла Нидерланды
вчера, 14:30
Горбенко о 7-м матче «Локомотива» с «Авангардом»: «Найдутся незаметные герои. Тем и хорош хоккей, что он держит каждого в напряжении до финальной сирены или забитой в овертайме шайбы»
вчера, 13:58
Гомоляко о камбэке «Локомотива»: «В «Авангарде» опытный штаб и такие же опытные ребята, они должны отойти от этого потрясения. Перед 7-й игрой ни у кого нет преимущества»
вчера, 13:46
Бабаев о серии «Локомотива» с «Авангардом»: «Хоккей напряженный, но не самый интересный. Омск играет достаточно просто: выбрасывает шайбу по стеклу или вверх и идет бороться»
вчера, 11:56
Величкин о «Металлурге»: «У Разина своя концепция. Наверное, она заслуживает право на жизнь. У него есть будущее, как у тренера, но надо учиться и держать себя в руках»
вчера, 11:44
Токкет о 0-2 в серии с «Каролиной»: «Филадельфию» уже хоронили, но мы выбрались. Продолжаем слышать, что мы мертвы, однако парни не сдаются. Горжусь ими»
вчера, 09:18
Рекомендуем