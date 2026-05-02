Кучеров без очков в 6-м матче с «Монреалем»: 6 бросков в створ, 9 мимо (1 – в штангу), 4 потери и малый штраф в овертайме за 22:50
Никита Кучеров остался без набранных очков в 6-м матче с «Монреалем».
Форвард «Тампы» Никита Кучеров не совершил результативных действий в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Монреалем» (1:0 ОТ).
В 6 играх в текущем плей-офф НХЛ у 32-летнего россиянина 6 (1+5) баллов при полезности «+3». Он не набрал баллов в двух последних матчах в серии.
Сегодня Кучеров (22:50, 5:10 – в большинстве) завершил встречу с нейтральной полезностью. Он 6 раз бросил в створ ворот, 9 раз не попал в него (1 из этих бросков – в штангу), а еще 2 попытки броска были заблокированы.
Кроме того, у Никиты 1 силовой прием, 1 перехват и 4 потери. В овертайме он получил малый штраф за подножку.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Ждём от него три очка там
В целом он в топ-4 all time по очкам в ПО после проигранных матчей, что явный сигнал, что в нужный момент очень даже умеет решать