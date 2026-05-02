«Баффало» вышел в 2-й раунд плей-офф впервые с 2007-го. Тогда дошли до финала конференции
«Баффало» выиграл серию 1-го раунда Кубка Стэнли у «Бостона» (4-2) и вышел во второй раунд впервые с сезона-2006/07.
19 лет назад «Сэйбрс» дошли до финала конференции, где проиграли «Оттаве» (1-4). До этого они выбили «Айлендерс» (4-1) и «Рейнджерс» (4-2).
Как и сейчас, тогда командой руководил главный тренер Линди Рафф (первый срок работы – с 1997 по 2013 год, второй – с 2024-го).
Во втором раунде текущего розыгрыша «Баффало» встретится с победителем пары «Тампа» – «Монреаль» (3-3).
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Возят с собой круг, куда вставляют шайбы после победы в игре ПО.
Четыре 🐻 🐻 🐻 🐻 заняты.
Всего там 16 мест под шайбы 😁
Я так счастлив, не передать словами
Let’s go Buffalo 🐃