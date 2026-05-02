«Баффало» вышел в 2-й раунд плей-офф впервые с 2007-го. Тогда дошли до финала конференции

«Баффало» вышел в 2-й раунд плей-офф НХЛ впервые за 19 лет.

«Баффало » выиграл серию 1-го раунда Кубка Стэнли у «Бостона» (4-2) и вышел во второй раунд впервые с сезона-2006/07.

19 лет назад «Сэйбрс» дошли до финала конференции, где проиграли «Оттаве» (1-4). До этого они выбили «Айлендерс» (4-1) и «Рейнджерс» (4-2).

Как и сейчас, тогда командой руководил главный тренер Линди Рафф (первый срок работы – с 1997 по 2013 год, второй – с 2024-го).

Во втором раунде текущего розыгрыша «Баффало » встретится с победителем пары «Тампа» – «Монреаль» (3-3).