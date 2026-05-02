  • «Баффало» вышел в 2-й раунд плей-офф впервые с 2007-го. Тогда дошли до финала конференции
«Баффало» вышел в 2-й раунд плей-офф впервые с 2007-го. Тогда дошли до финала конференции

«Баффало» выиграл серию 1-го раунда Кубка Стэнли у «Бостона» (4-2) и вышел во второй раунд впервые с сезона-2006/07.

19 лет назад «Сэйбрс» дошли до финала конференции, где проиграли «Оттаве» (1-4). До этого они выбили «Айлендерс» (4-1) и «Рейнджерс» (4-2).

Как и сейчас, тогда командой руководил главный тренер Линди Рафф (первый срок работы – с 1997 по 2013 год, второй – с 2024-го). 

Во втором раунде текущего розыгрыша «Баффало» встретится с победителем пары «Тампа» – «Монреаль» (3-3).

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Фигасе Баффало самонадеянные.
Возят с собой круг, куда вставляют шайбы после победы в игре ПО.
Четыре 🐻 🐻 🐻 🐻 заняты.

Всего там 16 мест под шайбы 😁
Ответ Антон Якимцев
У Уток похожая доска в раздевалке
Ответ Антон Якимцев
Я думал это у всех 16 команд плей-оффа - у моих питтов было (две в кружочки вставили, теперь наверное на помойке), разве у вас в Колорадо нету?
Ура-а-а, Клинки красавцы. Из вариантов соперников на первый раунд Бостон был самым неудобным, да и статистика встреч в ПО далеко не в пользу Баффало. Тем приятнее обыграть их. Плюс есть пара дней передышки, пока Тампа и Монреаль будут биться в 7м матче.
Ответ Борнео
Поздравляю
Я так счастлив, не передать словами
Let’s go Buffalo 🐃
Мои поздравления фанам Буффало. Честно не ожидал их так высоко видеть
Ответ Белый офицер
Их так давно не было в плове так что заслужили!!
Как же хорошо. И команда, и город это заслужили! Воздаётся понемножку за 15 лет тлена
Рафф - крутой! Берет талант и делает Команду!
Молодцы бычки, ждем в финале!
Брюс всемогущий по-любому помогать начал 😆
Кубок Стэнли. «Тампа» одолела «Монреаль» в овертайме, «Бостон» вылетел от «Баффало», «Вегас» выбил «Юту»
2 мая, 05:02
«Баффало» выбил «Бостон» (4-2) и сыграет в 2-м раунде плей-офф с «Тампой» или «Монреалем»
2 мая, 02:17
Задоров о свисте фанатов «Баффало» в свой адрес: «Ничего нового, меня освистывают где-то на 5 аренах в НХЛ. Делать то, что эти люди ненавидят, – моя работа»
1 мая, 13:33
