Василевский стал 1-й звездой 6-го матча серии против «Монреаля», отбив все 30 бросков

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отбил все 30 бросков в 6-м матче 1-го раунда Кубка Стэнли с «Монреалем» (1:0 ОТ, 3-3 в серии) и был признан первой звездой.

Всего в 6 играх текущего плей-офф на счету россиянина 3 победы при 90,5% сэйвов и коэффициенте надежности 2,20.

Вратари в плей- офф НХЛ ( победы )
1 151 победа – Патрик Руа(247 матчей)
2 113 побед – Мартин Бродо(205 матчей)
3-4 92 победы –Грант Фюр(150 матчей), Марк-Андре Флери(167 матчей)
5-6 88 побед – Билли Смит(132 матча), Ед Бельфор(161 матч)
7 80 побед – Кеннет Драйден(112 матчей)
8 77 побед – Майкл Вернон(138 матчей)
9 74 победы – Крис Осгуд(129 матчей)
10 71 победа -Жак Плант(112 матчей)
11 70 побед -Андрей Василевский (125 матчей )
Ответ Сергей Круг
Драйден машина вообще по победам
Вася за старое взялся - сухари в матчах, которые могут закончить серию. Как в сезон с конем.
Да, если бы не Вася, Монреаль уже бы готовился к Клинкам. Но и Добеш герой, вратари сегодня лучшие, и ведь матч, мягко говоря, не закрытый, моментов было масса.
Ответ Амфитрион
Ну хорошо что Вася проснулся наконец, вообще на мой взгляд атаки Монреаля всегда как-то по опаснее выглядели, если бы не он могли и по домам и ЧМ разъехаться
Ответ Дмитрий Квасов
Пожалуй так и есть, ровно до третьего периода сегодняшнего матча. Вот тут прямо Тампа лучших времен, две штанги от Куча и Генцеля, куча моментов, прямо интересно что будет в седьмом.
Вася прям подтащил два супер момента у Демидова, красавчик!
Вася серию тащит , две игры на выезде можно сказать взял в одного . Тампе стоит начать забивать а не заниматься не пойми чем , Куч сегодня опять не забил , от такого игрока ждут большего намного , но в итоге Хейгал опять решил .
Там Пойнту до сих пор швы накладывают небось,как это хотя бы не две минуты я хз
Матч имени Васи. Вот так надо отвечать на неудачные игры! Добеш тоже был потрясающ! Ну и штанги были в порядке :)
Most Saves, Playoff Career
1. Patrick Roy - 6559
2. Martin Brodeur - 4830
3. Marc-Andre Fleury - 4446
4. Ed Belfour - 4117
5. Grant Fuhr - 3777
6 .Curtis Joseph - 3599
7. Henrik Lundqvist - 3567
8. Andrei Vasilevskiy - 3445
Было бы странно, и как минимум глупо отдать 1-ю звезду кому-то другому, абсолютно по делу, шикарная игра Василевского сегодня, как в старые и добрые времена
Просто стена! Победа имени Василевского!
