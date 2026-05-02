Василевский стал 1-й звездой 6-го матча серии против «Монреаля», отбив все 30 бросков
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отбил все 30 бросков в 6-м матче 1-го раунда Кубка Стэнли с «Монреалем» (1:0 ОТ, 3-3 в серии) и был признан первой звездой.
Всего в 6 играх текущего плей-офф на счету россиянина 3 победы при 90,5% сэйвов и коэффициенте надежности 2,20.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
1 151 победа – Патрик Руа(247 матчей)
2 113 побед – Мартин Бродо(205 матчей)
3-4 92 победы –Грант Фюр(150 матчей), Марк-Андре Флери(167 матчей)
5-6 88 побед – Билли Смит(132 матча), Ед Бельфор(161 матч)
7 80 побед – Кеннет Драйден(112 матчей)
8 77 побед – Майкл Вернон(138 матчей)
9 74 победы – Крис Осгуд(129 матчей)
10 71 победа -Жак Плант(112 матчей)
11 70 побед -Андрей Василевский (125 матчей )
1. Patrick Roy - 6559
2. Martin Brodeur - 4830
3. Marc-Andre Fleury - 4446
4. Ed Belfour - 4117
5. Grant Fuhr - 3777
6 .Curtis Joseph - 3599
7. Henrik Lundqvist - 3567
8. Andrei Vasilevskiy - 3445