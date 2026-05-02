Василевский стал 1-й звездой 6-го матча серии против «Монреаля», отбив все 30 бросков

Вратарь «Тампы » Андрей Василевский отбил все 30 бросков в 6-м матче 1-го раунда Кубка Стэнли с «Монреалем » (1:0 ОТ, 3-3 в серии) и был признан первой звездой.

Всего в 6 играх текущего плей-офф на счету россиянина 3 победы при 90,5% сэйвов и коэффициенте надежности 2,20.