  • «Тампа» сравняла счет в серии с «Монреалем» (3-3), выиграв 6-й матч (1:0 ОТ). Василевский отбил все 30 бросков
18

«Тампа» одолела «Монреаль» (1:0 ОТ) в 6-м матче 1-го раунда Кубка Стэнли и сравняла счет в серии (3-3).

Победный гол на 70-й минуте забил Гейдж Гонсалвеш.

Вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отбил все 30 бросков. 

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Всех болельщиков Тампы с победой! Большого Кота с сухарем, это было круто!
Дома обязательно нужно забирать серию, и было бы здорово, если бы ещё Куч отличился!)
И всем хороших майских праздников)
Когда нули-это знак качества.Отличная игра.
От Ивана Демидова то как Василевский два броска подряд потащил!
Будет седьмой матч и это здорово!
Герой матча Василевский, никаких сомнений!
Вася - это нечто.
Тяжелая серия, уверен, что Куч оставил все свои силы и эмоции на седьмой матч
Ну круто же, если и бывают интересные 0-0, то это они. И справедливый результат, третий период и овер Тампа была лучше. Ждем 7-й, что может быть лучше)
С самого начала грю, если Тампа перетерпит, пересможет, то остановить ее может только победитель пары Колорадо - Сота (Даллас). Но четкой картины пока так и нет. Были классные отрезки в конце 4 и 6 матчей, были совсем трудные 3,5 матчи почти целиком. Крутые качели конечно. Но в таких тяжелых родах и появляется будущий чемпион. Вспомните прошлогоднюю серию соседей, кошек с листьями...
Несмотря на победу Тампа выглядит как то уж очень неорганизованно в обороне. Столько обрезов и выходов с преимуществом у Монреаля. Без Василевского третий период стал бы формальностью.
Дальше надо сильно прибавлять, иначе даже если пройдут Монреаль, они выглядят хуже по игре и Баффало, и Каролины.
НХЛ тебе не КХЛ, в любом раунде борьба на равных в большинстве пар , и можно увидеть седьмой матч в любой стадии. Хоккей классный. Минус один, к российскому хоккею потом всё меньше и меньше интереса
