«Тампа» сравняла счет в серии с «Монреалем» (3-3), выиграв 6-й матч (1:0 ОТ). Василевский отбил все 30 бросков
Победный гол на 70-й минуте забил Гейдж Гонсалвеш.
Вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отбил все 30 бросков.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Дома обязательно нужно забирать серию, и было бы здорово, если бы ещё Куч отличился!)
И всем хороших майских праздников)
Будет седьмой матч и это здорово!
Дальше надо сильно прибавлять, иначе даже если пройдут Монреаль, они выглядят хуже по игре и Баффало, и Каролины.