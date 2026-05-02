Отец Малкина: «Был бы доволен, если бы Евгений сезон отыграл в Магнитогорске, но он хочет закончить карьеру в «Питтсбурге»
Отец Малкина: был бы доволен, если бы Евгений сезон отыграл в Магнитогорске.
Отец Евгения Малкина высказался о будущем форварда, у которого истекает срок контракта с «Питтсбургом».
«По моему мнению, он действительно хочет закончить карьеру в «Питтсбурге». Я был бы доволен, если бы он сезон отыграл в Магнитогорске, мне самому хочется, чтобы он так поступил. Надежда на это всегда есть, все зависит от его сил.
Наверное, он не хочет ударить в грязь лицом, может быть, думает, что у него не получится показать такую игру, какую хочет. Все зависит от его состояния, не хочется, чтобы болельщики его освистывали. Возможно, он думает и об этом. Пока у него желание остаться в «Питтсбурге», – сказал Владимир Малкин.
Кто выиграет седьмой матч в полуфинале КХЛ?2879 голосов
Локомотив
Авангард
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ТАСС
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Тэйвз никогда не отличался топовой статистикой, но за то отборы, перехваты, у него лучше, он как разрушитель, игрок оборонительного плана, не зря его ставили в сборной Канаде на ОИ 2010 в первое звено, для сдерживания, с чем он отлично справился, помоему в третьем голе в матче Россия Канада с заброшенной шайбой, именно Тэйвз помешал Малкину, а Майк Ричардс забрал шайбу и начал атаку. Такое возможно на ЧМ пройдёт, но на ОИ гле все лучшие, против Ричардса одно из лучших оборонительных игроков и молодого мотивированного Тэйвза который если не ошибаюсь в этом же сезоне взял Кубок Стэнли, это не пройдёт.