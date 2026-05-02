Отец Малкина: «Был бы доволен, если бы Евгений сезон отыграл в Магнитогорске, но он хочет закончить карьеру в «Питтсбурге»

Отец Малкина: был бы доволен, если бы Евгений сезон отыграл в Магнитогорске.

Отец Евгения Малкина высказался о будущем форварда, у которого истекает срок контракта с «Питтсбургом».

«По моему мнению, он действительно хочет закончить карьеру в «Питтсбурге». Я был бы доволен, если бы он сезон отыграл в Магнитогорске, мне самому хочется, чтобы он так поступил. Надежда на это всегда есть, все зависит от его сил.

Наверное, он не хочет ударить в грязь лицом, может быть, думает, что у него не получится показать такую игру, какую хочет. Все зависит от его состояния, не хочется, чтобы болельщики его освистывали. Возможно, он думает и об этом. Пока у него желание остаться в «Питтсбурге », – сказал Владимир Малкин .