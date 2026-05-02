Шуми Бабаев: «Ткачев делает все, чтобы вывести «Металлург» в финал. Каждую игру делает миллион передач, посмотрите, сколько проводит силовых приемов и как он бьется»

Агент Владимира Ткачева оценил игру нападающего «Металлурга» в полуфинальной серии Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (1-3).

— Такое ощущение, что в игре Ткачева что‑то сломалось в серии с «Ак Барсом», согласны?

— А что сломалось? Он каждую игру делает миллион передач, и вы это видите. Считаю, что он отлично играет, все делает — посмотрите, сколько Владимир проводит силовых приемов и как он бьется. 

Ткачев всем своим видом показывает, что хочет попасть в следующий раунд. По разговорам с ним и его игре прекрасно вижу, что Ткачев делает все, что может. Пока ребята не могут забить с его передач, но это не будет длиться вечно.

Серия‑то равная плюс‑минус. Там абсолютно равные соперники и пока еще ничего не ясно, — сказал Шуми Бабаев до 4-го матча, завершившегося победой казанцев (4:1).

Партнеры виноваты, забить не могут) Как будто это что то новое когда Ткачев исчезает в по.
Ткачев — игрок чистого льда. А плей-офф — это немного другое! Дальше полуфинала Ткачев ни в одной команде не проходил! У него нет кубков, и с таким подходом к работе их не будет! Он не командный игрок!!!
Ответ Сергей из Салехарда
Он командный, но ему нужны партнёры другие, чтобы компенсировать его плохие стороны, например габариты. Это уже проблема тренера больше
Хорошо отношусь к Ткачёву, но агента надо менять однозначно!!!!
Ответ caslava7
А по мне они с агентом друг друга стоят.
Ответ caslava7
место, как всегда греет на следующий год, чтоб никуда не обменяли, за место одного такого - можно двух стабильных и крепких середняка получить, не зря от него отказались, и от бабаяв (по большей степени) в Авангарде. когда его игроки в команде - это лучшая команда, с лучшими игроками, просто не везёт, а когда игроков выгоняют, он сразу команду грязью поливает, может это и кому то нравится, что он за своих топит и цену набивает им, но со стороны клубов - как то не дальновидно...
Очень много потерь, вся силовая игра проигрывается, передерживает шайбу, отсутствует бросок со средней дистанции, он вообще дальше 4 метров не бросает по воротам, чувствуется что он обижен, что не стал 3 бомбардиром и потерял 100 миллионов
