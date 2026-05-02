Кросби о будущем Малкина: «Я хотел бы продолжить играть с ним. Посмотрим, что будет. Это непросто»
Кросби о Малкине: я хотел бы продолжить играть с ним.
Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби высказался о будущем форварда Евгения Малкина.
«Пингвинс» завершили сезон, уступив «Филадельфии» в серии первого раунда Кубка Стэнли (2-4). Контракт Малкина рассчитан до 30 июня 2026 года.
Ранее россиянин сообщил, что хочет провести еще один сезон в НХЛ: «Если не в «Питтсбурге», то в какой-нибудь другой команде».
«Это непросто. Посмотрим, что будет. Мы играем вместе так долго.
Думаю, очевидно, что я хотел бы играть с ним еще дольше, так что посмотрим, что будет.
Думаю, совершенно ясно, что я хотел бы продолжить играть с ним», – сказал Кросби.
Кто выиграет седьмой матч в полуфинале КХЛ?2873 голоса
Локомотив
Авангард
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Малкин и Кросби переходят в Вашингтон , Овечкин в Питсбург . )
Малкин и Кросби переходят в Вашингтон , Овечкин в Питсбург . )
А потом я проснулся)))
Уважение Сиду, я первые лет 15 был его жёстким хейтором, но их совместная игра продлевает мою даже не молодость, а даже юность
Сенсация: Кросби в Металлурге из Магнитогорска!
От Малкина прогрев пошел, товарищи по команде высказались. Он тоже сказал что если что сменить готов, но очень хочет продлить. Думаю на 6 лямов метит
Нужно заканчивать эту агонию и уходить в перестройку, чем раньше, тем лучше. Но они продлят Малкина еще сезона на 2
Слабо вдвоём до Магнитогорска доехать?)
Слабо вдвоём до Магнитогорска доехать?)
А оно им надо?
"росиянин" © 🤦🏻♂️
Ну Сид надавил на штаб когда Женя последний контракт получал.как и по плводу контракта Летанга. Так что и тут я думаю уболтает менеджмент команды на еще один год. И все великое трио закончит вместе .и это будет эпично
Ну Сид надавил на штаб когда Женя последний контракт получал.как и по плводу контракта Летанга. Так что и тут я думаю уболтает менеджмент команды на еще один год. И все великое трио закончит вместе .и это будет эпично
Это при Хэкстоле было, щас ГМ Дубас, кто его знает что у него на уме.
Да хватит уже . Ему бы в Тампу на сезон или в Монреаль . Считаю , там возьмёт 4 кубок .
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем