Кросби о будущем Малкина: «Я хотел бы продолжить играть с ним. Посмотрим, что будет. Это непросто»

Кросби о Малкине: я хотел бы продолжить играть с ним.

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби высказался о будущем форварда Евгения Малкина.

«Пингвинс» завершили сезон, уступив «Филадельфии» в серии первого раунда Кубка Стэнли (2-4). Контракт Малкина рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее россиянин сообщил , что хочет провести еще один сезон в НХЛ: «Если не в «Питтсбурге», то в какой-нибудь другой команде».

«Это непросто. Посмотрим, что будет. Мы играем вместе так долго.

Думаю, очевидно, что я хотел бы играть с ним еще дольше, так что посмотрим, что будет.

Думаю, совершенно ясно, что я хотел бы продолжить играть с ним», – сказал Кросби.