  • Раст о Малкине: «Я люблю Джино как друга и товарища по команде. Не представляю жизни в НХЛ без него. Он многому меня научил»
Брайан Раст поделился мнением о Евгении Малкине.

Нападающий «Питтсбурга» Брайан Раст поделился мнением о форварде Евгении Малкине.

Срок соглашения 39-летнего россиянина с «Питтсбургом» с кэпхитом 6,1 млн долларов рассчитан до 30 июня 2026 года.

Малкин сообщил, что хочет провести еще один сезон в НХЛ: «Если не в «Питтсбурге», то в какой-нибудь другой команде».

– Не знаю, есть ли у тебя право голоса, но если бы ты мог высказать свое мнение, что бы ты сказал руководству о Джино и следующем сезоне?

– Все, что я скажу по этому поводу, это то, что я люблю Джино. Я люблю Джино как друга и как товарища по команде. Я не представляю жизни в НХЛ без него.

Он многому меня научил за эти годы. Просто наблюдал за тем, как он все делает, как он себя ведет и как справляется с внешним давлением, – сказал Раст.

Кто выиграет седьмой матч в полуфинале КХЛ?2878 голосов
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: канал DK Pittsburgh Sports в YouTube
