Ротенберг посетил премьеру фильма «Соединяя берега»: «Такие фильмы мотивируют заниматься спортом, доказывают, что при дисциплине и сильной команде можно преодолевать любые испытания»

Первый вице-президент ФХР , член совета директоров «Динамо » Роман Ротенберг рассказал, что посетил премьеру документального фильма «Соединяя берега».

«Побывал на премьере фильма «Соединяя берега». Фильм рассказывает о том, как участники движения «Здоровое Отечество», сильнейшие триатлонисты Дальнего Востока, первыми в истории преодолели вплавь пролив Невельского длиной 7,5 километра, показав настоящую силу духа, характер и готовность идти до конца даже в самых сложных условиях.

Такие фильмы особенно важны сегодня. Они мотивируют заниматься спортом, работать над собой, учат не сдаваться и доказывают, что при желании, дисциплине и сильной команде можно преодолевать любые испытания», – написал Ротенберг.