Фетисов о «Тед Линдсей Эворд»: «Кучеров набрал меньше очков, чем Макдэвид, но он ведь и меньше матчей сыграл. Это игроки примерно одного склада, но Никита мне нравится больше»

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов высказался о претендентах на «Тед Линдсей Эворд».

Приз вручается лучшему игроку регулярного чемпионата НХЛ по версии профсоюза хоккеистов.

В тройку претендентов вошли Никита Кучеров («Тампа »), Коннор Макдэвид («Эдмонтон ») и Маклин Селебрини («Сан-Хосе »).

«Никита Кучеров вполне может быть признан лучшим хоккеистом регулярного чемпионата НХЛ . Он набрал меньше очков, чем Макдэвид, но Никита ведь и меньше матчей сыграл, чем его конкурент.

Это игроки примерно одного склада, но мне Кучеров нравится больше», – сказал Фетисов.