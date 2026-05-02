  Фетисов о «Тед Линдсей Эворд»: «Кучеров набрал меньше очков, чем Макдэвид, но он ведь и меньше матчей сыграл. Это игроки примерно одного склада, но Никита мне нравится больше»
Фетисов о «Тед Линдсей Эворд»: «Кучеров набрал меньше очков, чем Макдэвид, но он ведь и меньше матчей сыграл. Это игроки примерно одного склада, но Никита мне нравится больше»

Вячеслав Фетисов высказался о претендентах на «Тед Линдсей Эворд».

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов высказался о претендентах на «Тед Линдсей Эворд».

Приз вручается лучшему игроку регулярного чемпионата НХЛ по версии профсоюза хоккеистов.

В тройку претендентов вошли Никита Кучеров («Тампа»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон») и Маклин Селебрини («Сан-Хосе»).

«Никита Кучеров вполне может быть признан лучшим хоккеистом регулярного чемпионата НХЛ. Он набрал меньше очков, чем Макдэвид, но Никита ведь и меньше матчей сыграл, чем его конкурент.

Это игроки примерно одного склада, но мне Кучеров нравится больше», – сказал Фетисов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РИА Новости»
РИА Новости
Какой там одинаковый склад. Абсолютно разные игроки, один невероятно одарен от природы, другой трудяга, который вышел на этот уровень за счёт работы над собой. Один с юности считался талантов поколения, другой ушёл на драфте в конце пятого десятка. Я уже про игровые стили не говорю. Кучеров может вызывать больше уважения, но Магди вызывает те же эмоции, что вызывал Буре.
месси и роналду
Молодой больше заслужил
Одного склада? Вообще совершенно разного плана игроки
меньше игр аргумент конечно никакущий
