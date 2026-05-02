  Малкин о Кросби и Летанге: «Надеюсь, мы сыграем вместе еще один сезон, а если нет, у меня будут замечательные 20 лет, которые мы провели вместе. Никогда этого не забуду»
Малкин о Кросби и Летанге: «Надеюсь, мы сыграем вместе еще один сезон, а если нет, у меня будут замечательные 20 лет, которые мы провели вместе. Никогда этого не забуду»

Евгений Малкин подвел итоги сезона-2025/26 для «Питтсбурга».

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин подвел итоги сезона-2025/26.

Клуб завершил выступление в розыгрыше Кубка Стэнли в этом сезоне, проиграв «Филадельфии» в первом раунде (2-4 в серии).

Срок соглашения 39-летнего нападающего с «Пингвинс» с кэпхитом 6,1 млн долларов рассчитан до 30 июня 2026 года. Ранее Малкин сообщил, что хочет провести еще один сезон в НХЛ: «Если не в «Питтсбурге», то в какой-нибудь другой команде».

«У нас был отличный сезон. Сложный плей-офф. Мы чувствуем, что заслуживали немного большего, но я считаю, что мы играли очень хорошо. Конечно, мы не очень довольны, проиграли в первом раунде. Но я хочу поблагодарить всех – тренеров, персонал, они отлично работали весь сезон.

Трудно говорить сейчас после поражения, но, опять же, я думаю, что сезон был хорошим, потому что мы прибавили по сравнению с прошлым сезоном. Мы надеемся, что в следующем сезоне будем играть лучше», – сказал Малкин.

Малкин также высказался о том, что у него была возможность снова сыграть в плей-офф вместе с Сидни Кросби и Крисом Летангом.

«Теперь я хочу большего (улыбается). Играть в плей-офф – это совсем другие эмоции. Болельщики просто сумасшедшие. На первой игре против «Филадельфии» во время разминки, наверное, уже было 18 000 человек (на PPG Paints Arena). Я точно хочу сыграть еще.

Для меня это особенные два парня. Мы много играли вместе. Мы не рады поражению, но мы старались бороться в каждой игре. Иногда проигрываешь, но, опять же, эти два особенных парня, я надеюсь, мы сыграем вместе еще один сезон, а если нет, то у меня будут замечательные 20 лет, которые мы провели вместе. Никогда этого не забуду», – сказал Евгений.

Он также отметил, что никогда не забудет Питтсбург и «Пингвинс».

«Это особенное место для меня, для моей семьи. Мой сын родился здесь. Дело не только в хоккее. Это город, болельщики. Это друзья. Здесь много воспоминаний. Я никогда этого не забуду», – добавил форвард.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Pittsburgh Hockey Now
Надеюсь, что Джино подпишет новый контракт с родным клубом и всей троицей попробуют вместе с командой что-то сделать в плей-офф следующего года, ну и Чинахова конечно тоже с собой не забудут прихватить с контрактом в долгую за пингвинов…
Был бы прикол, если бы Джино и Чинахова взял Вашингтон...
Вообще ничего прикольного в этом нет
