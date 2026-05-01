  Куинн Хьюз набрал 2+1 в 6-м матче с «Далласом», забив победный гол. У него 8 очков в серии плей-офф – рекорд для защитников «Миннесоты»
Куинн Хьюз набрал 2+1 в 6-м матче с «Далласом», забив победный гол. У него 8 очков в серии плей-офф – рекорд для защитников «Миннесоты»

Защитник «Миннесоты» Куинн Хьюз сделал дубль и результативную передачу в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Далласом» (5:2, 4-2). 

26-летний американец, перешедший в «Уайлд» по ходу сезона из «Ванкувера», был признан первой звездой встречи. Его второй гол стал победным. 

В 6 играх серии Хьюз набрал 8 (2+6) очков при полезности «+9».

Он установил новый клубный рекорд по числу очков в серии плей-офф для защитников. Ранее им владел Джаред Сперджен (2016, 5 очков в 6 играх серии с «Далласом», 2+3).

В минувшей серии достижение Сперджена также перебил Брок Фэйбер (6 очков в 5 играх при «+11», 3+3), сегодня отметившийся ассистом. 

Добавим, что Куинн стал первым защитником в истории «Миннесоты», забросившим решающую шайбу в серии. 

Куинн Хьюз – главный защитник эпохи. Просто посмотрите на него в «Миннесоте»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
Как так? Недавно же эксперты тут писали, что он глупый и просто круги нарезает по льду в большинстве.
Ага)) и типа из-за этого Капризов забить не может))
Недавно эксперты писали, что в Миннесоту ни какие звезды не поедут, а в итоге сильнейшая бригада вратарей, сильные защитники, нападающий который 2-ым снайпером сезона стал.
Куинн подтвердил свой класс. Невероятный матч!
Куинн Хьюз хотел играть с братьями в одной команде... Миннесота подходяший вариант. Нью-Джерси в ближайшее время вряд ли что-то выиграет, а Миннесота с братьями Хьюзами и Капризовым вполне могут стать династией
Сыграл на высшем своем уровне старший Хьюз, повезло с ним дикарям)
Лучший игрок серии
Никогда не забуду его гол Швеции в полуфинале ОИ
Как жеж я рад, что Герин рискнул с этим обменом.
Потрясающий! Его переход в "Миннесоту" оправдался (да, пускай только один раунд пошли, но впервые за 11 лет это "дикари" сделали)
Наконец-то тренеры выправили игру в большинстве. Первые три матча серии вообще кошмар творился, а Куинн с шайбой единалил. Сейчас партнёров подключает к комбинациям. Видно, как работает тренерский штаб.
