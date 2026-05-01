«Даллас» вылетел в 1-м раунде плей-офф впервые с 2022 года. В трех предыдущих сезонах «Старс» доходили до финала Запада
«Даллас» вылетел в первом раунде Кубка Стэнли, проиграв «Миннесоте» (2-4 в серии, 2:5 в шестом матче).
Техасцы впервые в истории проиграли «Уайлд» в плей-офф (до этого было две победы в сериях первого раунда – 2016, 2023).
Ранний вылет стал для «Старс» первым с 2022 года, когда клуб уступил «Калгари» в первом раунде (3-4).
В трех предыдущих сезонах под руководством Питера Дебура клуб доходил до финала Западной конференции, где один раз уступил «Вегасу» (2023) и дважды «Эдмонтону» (2024, 2025).
После прошлого сезона клуб уволил Дебура с поста главного тренера и назначил Глена Галуцена, ранее уже работавшего с командой.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Wiki
6 комментариев
Я считаю Джима Нилла одним из лучших генеральных менеджеров НХЛ. Собственно говоря не только я, но и его коллеги, что следует из опросов. Но не сейчас. Возможно, лучше перевести Джима на более церемониальную должность, подняв того же Скотта Уайта, который заслужил повышение.
В общем, грусть тоска меня съедает
Зарешал в одного?)