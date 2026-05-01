  • «Даллас» вылетел в 1-м раунде плей-офф впервые с 2022 года. В трех предыдущих сезонах «Старс» доходили до финала Запада
6

«Даллас» вылетел в первом раунде Кубка Стэнли, проиграв «Миннесоте» (2-4 в серии, 2:5 в шестом матче). 

Техасцы впервые в истории проиграли «Уайлд» в плей-офф (до этого было две победы в сериях первого раунда – 2016, 2023). 

Ранний вылет стал для «Старс» первым с 2022 года, когда клуб уступил «Калгари» в первом раунде (3-4).

В трех предыдущих сезонах под руководством Питера Дебура клуб доходил до финала Западной конференции, где один раз уступил «Вегасу» (2023) и дважды «Эдмонтону» (2024, 2025). 

После прошлого сезона клуб уволил Дебура с поста главного тренера и назначил Глена Галуцена, ранее уже работавшего с командой. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Wiki
Выбыла одна из двух команд ПО Западной конференции, которым я симпатизирую. На мой взгляд, это заслуженное и логичное поражение Звёзд, именно благодаря плохому управлению в последнее время. Даллас, так и не закрыл перед пловом насущные потребности команды, хотя возможности для этого имелись.

Я считаю Джима Нилла одним из лучших генеральных менеджеров НХЛ. Собственно говоря не только я, но и его коллеги, что следует из опросов. Но не сейчас. Возможно, лучше перевести Джима на более церемониальную должность, подняв того же Скотта Уайта, который заслужил повышение.

В общем, грусть тоска меня съедает
Далласу нужен другой тренер. Есть ощущение, что с Галуценом Даллас ничего не выиграет
Есть ощущение что с Галуценом не выиграет никто
Как там Рантыч?
Зарешал в одного?)
только ломать и умеет
Это было ожидаемо. Естественно, когда увольняют тренера 3 раза подряд доходившего до полуфинала и выигрывающий 7-ые матчи, то дальше это безусловно потеря позиций.
