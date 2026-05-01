«Даллас» вылетел в 1-м раунде плей-офф впервые с 2022 года. В трех предыдущих сезонах «Старс» доходили до финала Запада

«Даллас» вылетел в 1-м раунде плей-офф впервые с 2022 года.

«Даллас » вылетел в первом раунде Кубка Стэнли, проиграв «Миннесоте» (2-4 в серии, 2:5 в шестом матче).

Техасцы впервые в истории проиграли «Уайлд» в плей-офф (до этого было две победы в сериях первого раунда – 2016, 2023).

Ранний вылет стал для «Старс» первым с 2022 года, когда клуб уступил «Калгари» в первом раунде (3-4).

В трех предыдущих сезонах под руководством Питера Дебура клуб доходил до финала Западной конференции, где один раз уступил «Вегасу» (2023) и дважды «Эдмонтону» (2024, 2025).

После прошлого сезона клуб уволил Дебура с поста главного тренера и назначил Глена Галуцена, ранее уже работавшего с командой.