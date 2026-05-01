«Миннесота» вышла во 2-й раунд плей-офф в 4-й раз в истории и впервые с 2015 года. Клуб прервал серию из 8 ранних вылетов
«Миннесота» вышла во 2-й раунд плей-офф впервые с 2015 года.
«Миннесота» прошла «Даллас» в серии первого раунда Кубка Стэнли (4-2, 5:2 в шестом матче).
Выход во 2-й раунд стал для «Уайлд» четвертым в истории клуба и первым с 2015 года. Следующим соперником будет «Колорадо».
Таким образом, «Миннесота» завершила серию неудач в плей-офф. С учетом поражения от «Чикаго» (0-4) во втором раунде-2015 команда подошла к текущему розыгрышу, проиграв 9 своих последних кубковых серий.
За это время клуб 7 раз вылетел в первом раунде и один раз – в квалификации (2020 год).
Отметим, что защитники «Уайлд» Джаред Сперджен и Юнас Брудин – единственные игроки, оставшиеся в составе команды с 2015 года.
Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?27335 голосов
Металлург
Локомотив
Авангард
Ак Барс
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Wiki
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Если пройдут до финала однозначно должны кубок брать, сетка в каждом раунде это какие то круги ада у них