  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Миннесота» вышла во 2-й раунд плей-офф в 4-й раз в истории и впервые с 2015 года. Клуб прервал серию из 8 ранних вылетов
14

«Миннесота» вышла во 2-й раунд плей-офф в 4-й раз в истории и впервые с 2015 года. Клуб прервал серию из 8 ранних вылетов

«Миннесота» вышла во 2-й раунд плей-офф впервые с 2015 года.

«Миннесота» прошла «Даллас» в серии первого раунда Кубка Стэнли (4-2, 5:2 в шестом матче). 

Выход во 2-й раунд стал для «Уайлд» четвертым в истории клуба и первым с 2015 года. Следующим соперником будет «Колорадо». 

Таким образом, «Миннесота» завершила серию неудач в плей-офф. С учетом поражения от «Чикаго» (0-4) во втором раунде-2015 команда подошла к текущему розыгрышу, проиграв 9 своих последних кубковых серий. 

За это время клуб 7 раз вылетел в первом раунде и один раз – в квалификации (2020 год). 

Отметим, что защитники «Уайлд» Джаред Сперджен и Юнас Брудин – единственные игроки, оставшиеся в составе команды с 2015 года. 

Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?27335 голосов
МеталлургМеталлург Мг
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Ак БарсАк Барс
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Wiki
logoДжон Хайнс
logoМиннесота
logoКолорадо
logoДаллас
logoНХЛ
logoКубок Стэнли
logoДжаред Сперджен
logoЮнас Брудин
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Классная команда, подписание Хьюза это попадание в яблочко, наравне с Анахаймом самая симпатичная команда
Ответ Макс Фет
Классная команда, подписание Хьюза это попадание в яблочко, наравне с Анахаймом самая симпатичная команда
Пусть Куинн Хьюз остается в Миннесоте и тогда в ближайшие несколько лет в центральном дивизионе нас ждет возможно ждет новое историческое противостояние... Миннесота - Колорадо! Только Миннесота должна взять кубок, хоть разок! Это может быть такое же противостояник как Питтсбург - Вашингтон! Пусть победит - красивый хоккей!
Колорадо - Миннесота! Маккинон - Капризов, Макар - Хьюз!... Что уж там - Бардаков - Юров... Ничушкин - Тренин... Это должно быть - легендарно!
Ответ Stenort
Колорадо - Миннесота! Маккинон - Капризов, Макар - Хьюз!... Что уж там - Бардаков - Юров... Ничушкин - Тренин... Это должно быть - легендарно!
Ничушкин Тренин два бронепоезда из Челябинска, хотя по детям юношам шли как снайперы бомбардиры в среднем 2,2-2,5 очка за игру
красавцы!
Если пройдут до финала однозначно должны кубок брать, сетка в каждом раунде это какие то круги ада у них
Ответ J-12
красавцы! Если пройдут до финала однозначно должны кубок брать, сетка в каждом раунде это какие то круги ада у них
думаешь им с Каролиной будет легко?))
Ответ crazymaks
думаешь им с Каролиной будет легко?))
я к тому и сказал что каждый раунд будет как финал. Каждый их соперник претендует серьёзно на КС
Из тех 4-х раз дважды со счётом 4-3 они проходили как раз "Колорадо": в 2003 (отправив на пенсию Руа) и 2014 (победив уже Руа-тренера). Оба раза отыгрались без права на ошибку с 1-3 и с 2-3 в серии соответственно.
Кириюха приберег снаряды для следующего раунда!!
Зеленое дерби по северо-американски )))
Отличная команда у Миннесоты!
сота настрадалась от Паризе/Сутера, теперь снова на коне, лишь бы Хьюз остался
Ответ crazymaks
сота настрадалась от Паризе/Сутера, теперь снова на коне, лишь бы Хьюз остался
Настрадалась? Без них и этих вторых раундов не было бы
Тарасенко джокер)
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Андрей Разин: «Думаешь: лучше вести себя как Никитин, Козырев, великий Билялетдинов – молчи и молчи. Уважаю журналистов, но в вашей среде есть нормальные люди, а есть редиски»
26 минут назад
ЧМ-2026. Дивизион 1А. Украина обыграла Литву, Польша против Франции, Казахстан разгромил Японию
35 минут назад
Бабаев о 0+2 у Ткачева в 5 матчах против «Ак Барса»: «Большего он сделать не мог. Кто нормально разбирает игру, видит его игровое время»
58 минут назад
Разин о нападении «Металлурга»: «Думаете, я бы отказался от Макдэвида и Драйзайтля? Тодда, Хмелевски, Барабанова, Сафонова с удовольствием взял бы. Они выбирают Казань»
сегодня, 15:36
Кубок Стэнли. «Тампа» и «Монреаль» проведут 7-й матч в первом раунде, «Колорадо» и «Миннесота» начнут серию 2-го раунда
сегодня, 14:57
Разин после вылета из Кубка Гагарина: «Жизнь прекрасна. У «Металлурга» есть характер – делали «Ак Барсу» много подарков, но отыгрывались. Жалко заканчивать серию дома»
сегодня, 14:55
Гатиятулин о выходе «Ак Барса» в финал Кубка Гагарина: «Металлург» – очень сильный соперник, напряженная серия. Мы играли терпеливо, работали и забили в овертайме»
сегодня, 14:42
«Ак Барс» в 6-й раз сыграет в финале Кубка Гагарина – повторение рекорда КХЛ. Казанцы впервые с 2023-го вышли в решающую серию
сегодня, 14:01
⚡️ «Ак Барс» выиграл серию с «Металлургом» (4-1) и вышел в финал Кубка Гагарина
сегодня, 13:51
ЧМ-2026. Дивизион 1B. Эстония одолела Румынию и повысилась в классе, Южная Корея победила Нидерланды, Китай оказался сильнее Испании
сегодня, 13:46
Ко всем новостям
Последние новости
Потапов о вылете «Металлурга»: «Станет уроком для тренера. Будет давать более сдержанные комментарии, чтобы не отвлекать внимание от команды»
45 минут назад
Крикунов про «Ак Барс» в финале: «Металлург» был даже лучше по игре. Уверенно шли 1-ми весь сезон, думали, что и в плей-офф так пройдут, видимо»
сегодня, 15:48
Валерий Каменский: «Ак Барс» был сильнее «Металлурга», казанцы по праву вышли в финал плей-офф»
сегодня, 15:22
Рыбин о «Локомотиве»: «Команда чуть разобщенно действует. «Авангард» в плане перебегать выглядит помощнее»
сегодня, 15:10
Гудбрэнсон и Брендан Смит покинут «Коламбус» летом. Решение по Замуле пока не принято (Daily Faceoff)
сегодня, 14:31
Щитов об 1/2 Кубка Гагарина: «Локомотив» еще может вернуться, их нельзя списывать со счетов. Отступать некуда»
сегодня, 14:13
Стэн Боумэн о том, что Макдэвид назвал «Эдмонтон» средней командой: «В предыдущих сезонах мы выигрывали по 8-10 матчей подряд. В этой регулярке нам не удалось набрать обороты»
сегодня, 13:35
Протас о невыходе «Вашингтона» в плей-офф: «Было много травм. Недосчитались Дюбуа – одного из лучших двусторонних центров в НХЛ. Свою игру оценю на 6-7 из 10»
сегодня, 13:12
Защитник «Металлурга» Яковлев о Билялетдинове: «Мэтр нашего хоккея. Отношусь с уважением и благодарностью – он и в «Ак Барс» меня брал, и в сборную»
сегодня, 12:45
Кросби о Малкине: «Между нами сложились доверие и связь. Он целеустремленный парень – любит хоккей и хочет побеждать»
сегодня, 12:14
Рекомендуем