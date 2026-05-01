Любушкин сделал передачу в матче с «Миннесотой». У защитника «Далласа» 0+1 в 2 играх серии

Любушкин сделал передачу в матче с «Миннесотой».

Защитник «Далласа » Илья Любушкин сделал голевую передачу в 6-м матче 1-го раунда Кубка Стэнли с «Миннесотой» (2:5, 2-4 в серии).

Россиянин набрал 1-е (0+1) очко в текущем плей-офф, всего он провел 2 игры.

Сегодня за 14:32 у Любушкина 1 бросок в створ ворот, 1 блок-шот, 3 силовых приема, полезность – «0».