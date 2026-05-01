Тарасенко забил «Далласу». У него 1+1 в 6 матчах серии
Форвард «Миннесоты» Владимир Тарасенко забил гол в 6-м матче 1-го раунда Кубка Стэнли с «Далласом» (5:2, 4-2 в серии).
Россиянин отличился на 38-й минуте, сравняв счет (2:2).
Всего в 6 играх текущего плей-офф на его счету 2 (1+1) очка.
Сегодня за 11:01 (0:55 – в большинстве) у Тарасенко 2 броска в створ ворот, 1 силовой прием, полезность – «плюс 1».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
У Тарасенко 50-я шайба в плей-офф, догнал Стэмкоса, 67-е место в истории.
В нужное время главное результат давать, и опытом цементировать команду!!! Отличная игра Владимир, за третьим кубком!!!
Влади важнейший гол забил. Сравнял счет сразу же после того, как Даллас вышел вперед и не начал подсушивать игру.
В Миннесоте у него как " второе дыхание" открылось. Если ещё добавить,то вообще будет хорошо. Рад за него!
Свою пользу он команде приносит
Красавец, Вова! Давай 3 перстень забери в этом году!
Я смотрел видео как он тренируется , катается на льду с сыновьями,, его интервью что он пришел усилить эту команду опытом.. Я подумал тогда если травм не будет , Вова не подведёт.. И он не подвёл. 23+24 в сезоне.. И вот важнейшая шайба, в плей-офф , когда очень надо.. Конечно ему скоро 35 и по 40 он уже забивать не будет, но 20 спокойно..
Если бы не травмы,то на 1000 очков в регулярках по итогу карьеры вполне мог претендовать
Вязкая игра в серии.. Забил важнейшую шайбу
