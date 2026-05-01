Тарасенко забил «Далласу». У него 1+1 в 6 матчах серии

Форвард «Миннесоты» Владимир Тарасенко забил гол в 6-м матче 1-го раунда Кубка Стэнли с «Далласом» (5:2, 4-2 в серии).

Россиянин отличился на 38-й минуте, сравняв счет (2:2).

Всего в 6 играх текущего плей-офф на его счету 2 (1+1) очка.

Сегодня за 11:01 (0:55 – в большинстве) у Тарасенко 2 броска в створ ворот, 1 силовой прием, полезность – «плюс 1».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
У Тарасенко 50-я шайба в плей-офф, догнал Стэмкоса, 67-е место в истории.
В нужное время главное результат давать, и опытом цементировать команду!!! Отличная игра Владимир, за третьим кубком!!!
Влади важнейший гол забил. Сравнял счет сразу же после того, как Даллас вышел вперед и не начал подсушивать игру.
В Миннесоте у него как " второе дыхание" открылось. Если ещё добавить,то вообще будет хорошо. Рад за него!
Свою пользу он команде приносит
Красавец, Вова! Давай 3 перстень забери в этом году!
Я смотрел видео как он тренируется , катается на льду с сыновьями,, его интервью что он пришел усилить эту команду опытом.. Я подумал тогда если травм не будет , Вова не подведёт.. И он не подвёл. 23+24 в сезоне.. И вот важнейшая шайба, в плей-офф , когда очень надо.. Конечно ему скоро 35 и по 40 он уже забивать не будет, но 20 спокойно..
Если бы не травмы,то на 1000 очков в регулярках по итогу карьеры вполне мог претендовать
Вязкая игра в серии.. Забил важнейшую шайбу
Материалы по теме
Тарасенко набрал 1-е очко в текущем плей-офф – ассист при победной шайбе в 5-й игре серии с «Далласом». У него 1 бросок, 1 хит и «+1» за 12:04
29 апреля, 04:46
«Миннесота» повела в серии с «Далласом» (3-2), выиграв 5-й матч (4:2). Капризов набрал 1+2, МакКэррон забил победный гол с передач Тренина и Тарасенко
29 апреля, 03:06
Тарасенко без очков в серии с «Далласом». У него 1 бросок и 1 хит за 16:24 в 4-м матче
26 апреля, 02:12
Андрей Разин: «Думаешь: лучше вести себя как Никитин, Козырев, великий Билялетдинов – молчи и молчи. Уважаю журналистов, но в вашей среде есть нормальные люди, а есть редиски»
46 минут назад
ЧМ-2026. Дивизион 1А. Украина обыграла Литву, Польша против Франции, Казахстан разгромил Японию
55 минут назад
Бабаев о 0+2 у Ткачева в 5 матчах против «Ак Барса»: «Большего он сделать не мог. Кто нормально разбирает игру, видит его игровое время»
сегодня, 16:00
Разин о нападении «Металлурга»: «Думаете, я бы отказался от Макдэвида и Драйзайтля? Тодда, Хмелевски, Барабанова, Сафонова с удовольствием взял бы. Они выбирают Казань»
сегодня, 15:36
Кубок Стэнли. «Тампа» и «Монреаль» проведут 7-й матч в первом раунде, «Колорадо» и «Миннесота» начнут серию 2-го раунда
сегодня, 14:57
Разин после вылета из Кубка Гагарина: «Жизнь прекрасна. У «Металлурга» есть характер – делали «Ак Барсу» много подарков, но отыгрывались. Жалко заканчивать серию дома»
сегодня, 14:55
Гатиятулин о выходе «Ак Барса» в финал Кубка Гагарина: «Металлург» – очень сильный соперник, напряженная серия. Мы играли терпеливо, работали и забили в овертайме»
сегодня, 14:42
«Ак Барс» в 6-й раз сыграет в финале Кубка Гагарина – повторение рекорда КХЛ. Казанцы впервые с 2023-го вышли в решающую серию
сегодня, 14:01
⚡️ «Ак Барс» выиграл серию с «Металлургом» (4-1) и вышел в финал Кубка Гагарина
сегодня, 13:51
ЧМ-2026. Дивизион 1B. Эстония одолела Румынию и повысилась в классе, Южная Корея победила Нидерланды, Китай оказался сильнее Испании
сегодня, 13:46
Щитов об «Ак Барсе» в финале: «В серии с «Металлургом» был фаворитом. Мощная команда, перекрыли лидеров соперника, показали бойцовский хоккей»
7 минут назад
Потапов о вылете «Металлурга»: «Станет уроком для тренера. Будет давать более сдержанные комментарии, чтобы не отвлекать внимание от команды»
сегодня, 16:13
Крикунов про «Ак Барс» в финале: «Металлург» был даже лучше по игре. Уверенно шли 1-ми весь сезон, думали, что и в плей-офф так пройдут, видимо»
сегодня, 15:48
Валерий Каменский: «Ак Барс» был сильнее «Металлурга», казанцы по праву вышли в финал плей-офф»
сегодня, 15:22
Рыбин о «Локомотиве»: «Команда чуть разобщенно действует. «Авангард» в плане перебегать выглядит помощнее»
сегодня, 15:10
Гудбрэнсон и Брендан Смит покинут «Коламбус» летом. Решение по Замуле пока не принято (Daily Faceoff)
сегодня, 14:31
Щитов об 1/2 Кубка Гагарина: «Локомотив» еще может вернуться, их нельзя списывать со счетов. Отступать некуда»
сегодня, 14:13
Стэн Боумэн о том, что Макдэвид назвал «Эдмонтон» средней командой: «В предыдущих сезонах мы выигрывали по 8-10 матчей подряд. В этой регулярке нам не удалось набрать обороты»
сегодня, 13:35
Протас о невыходе «Вашингтона» в плей-офф: «Было много травм. Недосчитались Дюбуа – одного из лучших двусторонних центров в НХЛ. Свою игру оценю на 6-7 из 10»
сегодня, 13:12
Защитник «Металлурга» Яковлев о Билялетдинове: «Мэтр нашего хоккея. Отношусь с уважением и благодарностью – он и в «Ак Барс» меня брал, и в сборную»
сегодня, 12:45
