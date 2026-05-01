Тарасенко забил «Далласу». У него 1+1 в 6 матчах серии

Тарасенко забил «Далласу».

Форвард «Миннесоты» Владимир Тарасенко забил гол в 6-м матче 1-го раунда Кубка Стэнли с «Далласом » (5:2, 4-2 в серии).

Россиянин отличился на 38-й минуте, сравняв счет (2:2).

Всего в 6 играх текущего плей-офф на его счету 2 (1+1) очка.

Сегодня за 11:01 (0:55 – в большинстве) у Тарасенко 2 броска в створ ворот, 1 силовой прием, полезность – «плюс 1».