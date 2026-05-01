«Миннесота» выбила «Даллас» (4-2) и сыграет в 2-м раунде плей-офф с «Колорадо»

«Миннесота» победила «Даллас» (5:2) в 6-м матче 1-го раунда Кубка Стэнли и выиграла серию со счетом 4-2.

Во втором раунде «Уайлд» встретятся с «Колорадо», который ранее выбил «Лос-Анджелес» (4-0).

Ранее команды встречались в плей-офф трижды – все три раза в первом раунде. В 2003 и 2014 году победила «Миннесота» (оба раза 4-3), в 2008-м –«Эвеланш» (4-2). 

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Хьюз монструозен.. Как он управляет игрой, решает в ключевых эпизодах.. Так еще и двужильный, носится как мустанг по прерии, хотя с виду кажется субтильным.. Заслуженный проход Миннесоты ..
Ответ igor nn
Дак субтильность и помогает выносливости. Бегуны марафонцы тоже не обладают роскошным рельефом)
С победой Дикарей, все по делу, Даллас ощутимо лучше в серии был только в большинстве, но за серию Звездам спасибо, она вышла шикарной. И впереди теперь просто мегакруть с Лавинами, у которых большинство-то то как раз и не работает, ждем зарубы 5х5.
И зачем Дебура убирали? Тот хоть во 2й раунд почти всегда выходил
Хьюз против Макара, вот это громко!
Миннесота или Даллас, без разницы.
Что те, что другие занозы для Колорадо. Даллас конечно в первую очередь, но и Минни в 2003 и в 2014.
Удивляет что тут пишут что жуки явный фаворит, это по серии против дохлого ЛА вы такие выводы делаете? Очевидно что здесь 50/50 , очень равные команды
Ответ Александр Борисов
Какая равная? У Колорадо глубина состава больше. Другое дело, если не все игроки смогут показать уровень.
Ответ Delightful
Даллас каждый год отправлял отдыхать Жуков , у них глубина тоже огого , а Сота выиграла эту серию
Ну супер, не зря встал среди ночи :)
В принципе, у Миннесоты разве что спецбригады удручают, в остальном очень и очень неплохо все. Даллас лишь эпизодически включался по ходу игры, а так преимущество Дикарей бесспорно.
Абсолютно закономерная победа и закономерный проход во второй раунд.

Ну и Хьюза наконец прорвало 💪
Очень рад за него!
Молодцы что Дебура убрали
Ответ Мин Илhaм
Сколько кубков у Дебура?
Даллас уж совсем безхарактерный стал 5 на 5 вату катали в самых важных матчах, pp конечно стал круче, но тот баланс и характер команды с помощью которого вывозили, забрал с собой Дебур
Ответ August_1116468707
Зачем Далласу 7 матч без Дебура?)
Ответ Большой Ключ
Тоже верно, решили отправиться в отпуск раньше даже если бы отскочили, с такой игрой бы и в 7 игре отлетели
Сотики, прям молодцы!💪
Как по мне - неожиданный вылет Далласа.
Ну, теперь, если пройдут жуков, придется болеть за дикарей в этом ПО.
