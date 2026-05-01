«Миннесота» выбила «Даллас» (4-2) и сыграет в 2-м раунде плей-офф с «Колорадо»
«Миннесота» победила «Даллас» (5:2) в 6-м матче 1-го раунда Кубка Стэнли и выиграла серию со счетом 4-2.
Во втором раунде «Уайлд» встретятся с «Колорадо», который ранее выбил «Лос-Анджелес» (4-0).
Ранее команды встречались в плей-офф трижды – все три раза в первом раунде. В 2003 и 2014 году победила «Миннесота» (оба раза 4-3), в 2008-м –«Эвеланш» (4-2).
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
37 комментариев
Что те, что другие занозы для Колорадо. Даллас конечно в первую очередь, но и Минни в 2003 и в 2014.
В принципе, у Миннесоты разве что спецбригады удручают, в остальном очень и очень неплохо все. Даллас лишь эпизодически включался по ходу игры, а так преимущество Дикарей бесспорно.
Абсолютно закономерная победа и закономерный проход во второй раунд.
Ну и Хьюза наконец прорвало 💪
Очень рад за него!
Как по мне - неожиданный вылет Далласа.
Ну, теперь, если пройдут жуков, придется болеть за дикарей в этом ПО.