«Миннесота» выбила «Даллас» (4-2) и сыграет в 2-м раунде плей-офф с «Колорадо»

«Миннесота » победила «Даллас » (5:2) в 6-м матче 1-го раунда Кубка Стэнли и выиграла серию со счетом 4-2.

Во втором раунде «Уайлд» встретятся с «Колорадо », который ранее выбил «Лос-Анджелес» (4-0).

Ранее команды встречались в плей-офф трижды – все три раза в первом раунде. В 2003 и 2014 году победила «Миннесота» (оба раза 4-3), в 2008-м –«Эвеланш» (4-2).