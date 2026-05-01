10

Третьяк о матчах «России 25» с Беларусью: «Работаем над этим»

Третьяк о матчах «России 25» с Беларусью: работаем над этим.

Президент ФХР Владислав Третьяк допустил, что сборная «России 25» проведет матчи с Беларусью.

— Реально ли, что в этом году состоятся матчи сборной «Россия 25» против белорусов? Или их не будет?

— Пока не говорим «нет». Мы работаем над этим. Все возможно.

— Но в мае у нас все равно будут турниры?

— Да, у нас плотный график. Например, проходят Кубки Третьяка. Я вот сейчас лечу в Альметьевск. Там участвуют сильнейшие команды, которые прошли отбор. И в Красногорске будет турнир, и в Екатеринбурге сейчас заканчивается. Там лучшие хоккеисты своего возраста играют.

Сейчас я в Сочи летал, там новый турнир — восемь команд, я с ребятами встречался. Мы в федерации уделяем много внимания юношескому хоккею. Это наше будущее. И ребята должны знать, что мы думаем о них.

Мы хотим, чтобы они надевали свитер национальной сборной с гербом России и слушали наш гимн. Это очень важно. Это воспитание нашего будущего. И я уверен, эти хоккеисты будут играть на Олимпиадах и чемпионатах мира, — сказал Третьяк.

Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?27382 голоса
МеталлургМеталлург Мг
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Ак БарсАк Барс
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
сборная России U-25
детский хоккей
logoВладислав Третьяк
logoСборная Беларуси по хоккею
контрольные матчи
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
а почему бы не поработать над матчами национальной сборной России, а не чьей-то игрушки?
А почему не с основаной сборной 🇷🇺🇷🇺 матчи проводить. А то всё с игрушкой Ротенберга всё проводят матчи
Ответ Александр Кудрявцев
А почему не с основаной сборной 🇷🇺🇷🇺 матчи проводить. А то всё с игрушкой Ротенберга всё проводят матчи
Белоруссия не умеет играть в хоккей, от основы России 20 получит за 1 матч
Ответ spain-hokkey
Белоруссия не умеет играть в хоккей, от основы России 20 получит за 1 матч
Хоть бы молчал дисквалифицированный 🤨🤨🤨
Перелётная птица прямо). Но до Новокузнецка не долетел. А зачем? Никаких проблем же нет и быть не может. Только победы).
если уж над матчами с Беларусью нужно "поработать" , то что уж говорить о Канаде или США...
Давно с драниками не играли!
что, уже и над матчами с Беларусью приходится "работать"? уже и братья не горят с нами играть?))
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Третьяк о том, сможет ли Ротенберг совмещать работу в клубе и сборной: «Россия 25» собирается два раза в году, никаких проблем не вижу»
23 апреля, 16:39
Крикунов о Ротенберге во главе «Динамо»: «Все выиграют от его назначения. СКА при нем воспитал много талантов для НХЛ, КХЛ, МХЛ и сборных России»
18 апреля, 16:17
Дмитрий Губерниев: «Поздравляю блестящего Ротенберга с днем рождения! Прекрасного знатока хоккея, талантливого тренера! Система работает, «Красная машина» всех победит!»
7 апреля, 16:34
Рекомендуем
Главные новости
Андрей Разин: «Думаешь: лучше вести себя как Никитин, Козырев, великий Билялетдинов – молчи и молчи. Уважаю журналистов, но в вашей среде есть нормальные люди, а есть редиски»
46 минут назад
ЧМ-2026. Дивизион 1А. Украина обыграла Литву, Польша против Франции, Казахстан разгромил Японию
55 минут назад
Бабаев о 0+2 у Ткачева в 5 матчах против «Ак Барса»: «Большего он сделать не мог. Кто нормально разбирает игру, видит его игровое время»
сегодня, 16:00
Разин о нападении «Металлурга»: «Думаете, я бы отказался от Макдэвида и Драйзайтля? Тодда, Хмелевски, Барабанова, Сафонова с удовольствием взял бы. Они выбирают Казань»
сегодня, 15:36
Кубок Стэнли. «Тампа» и «Монреаль» проведут 7-й матч в первом раунде, «Колорадо» и «Миннесота» начнут серию 2-го раунда
сегодня, 14:57
Разин после вылета из Кубка Гагарина: «Жизнь прекрасна. У «Металлурга» есть характер – делали «Ак Барсу» много подарков, но отыгрывались. Жалко заканчивать серию дома»
сегодня, 14:55
Гатиятулин о выходе «Ак Барса» в финал Кубка Гагарина: «Металлург» – очень сильный соперник, напряженная серия. Мы играли терпеливо, работали и забили в овертайме»
сегодня, 14:42
«Ак Барс» в 6-й раз сыграет в финале Кубка Гагарина – повторение рекорда КХЛ. Казанцы впервые с 2023-го вышли в решающую серию
сегодня, 14:01
⚡️ «Ак Барс» выиграл серию с «Металлургом» (4-1) и вышел в финал Кубка Гагарина
сегодня, 13:51
ЧМ-2026. Дивизион 1B. Эстония одолела Румынию и повысилась в классе, Южная Корея победила Нидерланды, Китай оказался сильнее Испании
сегодня, 13:46
Ко всем новостям
Последние новости
Щитов об «Ак Барсе» в финале: «В серии с «Металлургом» был фаворитом. Мощная команда, перекрыли лидеров соперника, показали бойцовский хоккей»
7 минут назад
Потапов о вылете «Металлурга»: «Станет уроком для тренера. Будет давать более сдержанные комментарии, чтобы не отвлекать внимание от команды»
сегодня, 16:13
Крикунов про «Ак Барс» в финале: «Металлург» был даже лучше по игре. Уверенно шли 1-ми весь сезон, думали, что и в плей-офф так пройдут, видимо»
сегодня, 15:48
Валерий Каменский: «Ак Барс» был сильнее «Металлурга», казанцы по праву вышли в финал плей-офф»
сегодня, 15:22
Рыбин о «Локомотиве»: «Команда чуть разобщенно действует. «Авангард» в плане перебегать выглядит помощнее»
сегодня, 15:10
Гудбрэнсон и Брендан Смит покинут «Коламбус» летом. Решение по Замуле пока не принято (Daily Faceoff)
сегодня, 14:31
Щитов об 1/2 Кубка Гагарина: «Локомотив» еще может вернуться, их нельзя списывать со счетов. Отступать некуда»
сегодня, 14:13
Стэн Боумэн о том, что Макдэвид назвал «Эдмонтон» средней командой: «В предыдущих сезонах мы выигрывали по 8-10 матчей подряд. В этой регулярке нам не удалось набрать обороты»
сегодня, 13:35
Протас о невыходе «Вашингтона» в плей-офф: «Было много травм. Недосчитались Дюбуа – одного из лучших двусторонних центров в НХЛ. Свою игру оценю на 6-7 из 10»
сегодня, 13:12
Защитник «Металлурга» Яковлев о Билялетдинове: «Мэтр нашего хоккея. Отношусь с уважением и благодарностью – он и в «Ак Барс» меня брал, и в сборную»
сегодня, 12:45
Рекомендуем