  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Буше о возвращении Волкова: «Авангарду» его сильно не хватало. Он классный игрок и настоящий воин»
8

Буше о возвращении Волкова: «Авангарду» его сильно не хватало. Он классный игрок и настоящий воин»

Буше о возвращении Волкова: «Авангарду» его сильно не хватало.

Тренер «Авангарда» Ги Буше рад возвращению в состав нападающего Александра Волкова.

В четверг Волков сделал голевую передачу в матче полуфинала Кубка Гагарина с «Локомотивом» (2:0, 3-1).

— Что добавил Волков, вернувшись в состав?

— Он добавил так много! Я получил большое удовольствие от того, что он вернулся. Нам его сильно не хватало. 

Да, мы выиграли прошлую серию без Волкова. Но он классный игрок. Всегда здорово действует и в атаке, и в защите. Всегда ведет борьбу, не жалеет себя. Никогда не паникует в сложных ситуациях, всегда готов играть под давлением. И если он находится на льду, я могу даже закрыть глаза — там будет все нормально. 

Потрясает его отношение к делу. Он настоящий воин. Всегда готов сделать то, что ты от него попросишь. Классный игрок и человек, здорово помогает в большинстве и меньшинстве. 

Мы дали ему порядка 20 минут, он отыграл их шикарно. А ведь он вышел после травмы! Но тот, кто заслуживает игровое время, тот его получает. Ну, а Волков его заслужил. 

Он играет гигантскую роль в нашем коллективе. Ассистировал в обоих голах, получил «+2». Сделал передачу, когда забивал Пономарев. Выиграл вбрасывание, когда забивал Окулов. Да, Волков был очень хорош! — сказал Буше.

Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?27382 голоса
МеталлургМеталлург Мг
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Ак БарсАк Барс
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoАлександр Волков
logoКХЛ
logoГи Буше
logoАвангард
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Сыграл на отлично, прям молодчик.
По мне так лучший игрок матча он, Серебро и Маклауд, да и все молодцы 👏
С победой и идем дальше к цели 💪🤞
Из травмированных остался только Чистяков. Ну Игумнова мы уже не считаем.
Ответ maximusdevil
Из травмированных остался только Чистяков. Ну Игумнова мы уже не считаем.
Что с Игумновым вообще?
Ответ grek087
Что с Игумновым вообще?
Ну травма ноги. В гипсе ходит
Мака он разгрузил порядком. Впервые за всю серию он сыграл меньше 20 минут.
Волков однозначно добавил остроты в атаке Авангарда, да и вся команда играла Собранно и агрессивно. Красавцы!
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Войнов ближе всех к возвращению в состав «Авангарда» после травмы. Волков и Чистяков могут сыграть с «Локомотивом»
21 апреля, 08:14
Ги Буше о травмах: «Игумнов точно выбыл до конца сезона. Волков нам нужен в следующем раунде, держим за него кулачки. Он воин, гладиатор»
16 апреля, 18:54
«Авангард» обыграл «Нефтехимик» (5:2) в 4-м матче и ведет 3-1 в серии. Волков набрал 2+1, Прохоркин сделал дубль
30 марта, 19:09
Рекомендуем
Главные новости
Андрей Разин: «Думаешь: лучше вести себя как Никитин, Козырев, великий Билялетдинов – молчи и молчи. Уважаю журналистов, но в вашей среде есть нормальные люди, а есть редиски»
46 минут назад
ЧМ-2026. Дивизион 1А. Украина обыграла Литву, Польша против Франции, Казахстан разгромил Японию
55 минут назад
Бабаев о 0+2 у Ткачева в 5 матчах против «Ак Барса»: «Большего он сделать не мог. Кто нормально разбирает игру, видит его игровое время»
сегодня, 16:00
Разин о нападении «Металлурга»: «Думаете, я бы отказался от Макдэвида и Драйзайтля? Тодда, Хмелевски, Барабанова, Сафонова с удовольствием взял бы. Они выбирают Казань»
сегодня, 15:36
Кубок Стэнли. «Тампа» и «Монреаль» проведут 7-й матч в первом раунде, «Колорадо» и «Миннесота» начнут серию 2-го раунда
сегодня, 14:57
Разин после вылета из Кубка Гагарина: «Жизнь прекрасна. У «Металлурга» есть характер – делали «Ак Барсу» много подарков, но отыгрывались. Жалко заканчивать серию дома»
сегодня, 14:55
Гатиятулин о выходе «Ак Барса» в финал Кубка Гагарина: «Металлург» – очень сильный соперник, напряженная серия. Мы играли терпеливо, работали и забили в овертайме»
сегодня, 14:42
«Ак Барс» в 6-й раз сыграет в финале Кубка Гагарина – повторение рекорда КХЛ. Казанцы впервые с 2023-го вышли в решающую серию
сегодня, 14:01
⚡️ «Ак Барс» выиграл серию с «Металлургом» (4-1) и вышел в финал Кубка Гагарина
сегодня, 13:51
ЧМ-2026. Дивизион 1B. Эстония одолела Румынию и повысилась в классе, Южная Корея победила Нидерланды, Китай оказался сильнее Испании
сегодня, 13:46
Ко всем новостям
Последние новости
Щитов об «Ак Барсе» в финале: «В серии с «Металлургом» был фаворитом. Мощная команда, перекрыли лидеров соперника, показали бойцовский хоккей»
7 минут назад
Потапов о вылете «Металлурга»: «Станет уроком для тренера. Будет давать более сдержанные комментарии, чтобы не отвлекать внимание от команды»
сегодня, 16:13
Крикунов про «Ак Барс» в финале: «Металлург» был даже лучше по игре. Уверенно шли 1-ми весь сезон, думали, что и в плей-офф так пройдут, видимо»
сегодня, 15:48
Валерий Каменский: «Ак Барс» был сильнее «Металлурга», казанцы по праву вышли в финал плей-офф»
сегодня, 15:22
Рыбин о «Локомотиве»: «Команда чуть разобщенно действует. «Авангард» в плане перебегать выглядит помощнее»
сегодня, 15:10
Гудбрэнсон и Брендан Смит покинут «Коламбус» летом. Решение по Замуле пока не принято (Daily Faceoff)
сегодня, 14:31
Щитов об 1/2 Кубка Гагарина: «Локомотив» еще может вернуться, их нельзя списывать со счетов. Отступать некуда»
сегодня, 14:13
Стэн Боумэн о том, что Макдэвид назвал «Эдмонтон» средней командой: «В предыдущих сезонах мы выигрывали по 8-10 матчей подряд. В этой регулярке нам не удалось набрать обороты»
сегодня, 13:35
Протас о невыходе «Вашингтона» в плей-офф: «Было много травм. Недосчитались Дюбуа – одного из лучших двусторонних центров в НХЛ. Свою игру оценю на 6-7 из 10»
сегодня, 13:12
Защитник «Металлурга» Яковлев о Билялетдинове: «Мэтр нашего хоккея. Отношусь с уважением и благодарностью – он и в «Ак Барс» меня брал, и в сборную»
сегодня, 12:45
Рекомендуем