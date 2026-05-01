  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Игорь Никитин: «Болею за «Локомотив», там парни, с которыми мы много прошли. Желаю им повторить успех, хотя это будет непросто»
22

Игорь Никитин: «Болею за «Локомотив», там парни, с которыми мы много прошли. Желаю им повторить успех, хотя это будет непросто»

Никитин о «Локомотиве»: желаю им повторить успех, хотя это будет непросто.

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин отметил, что желает «Локомотиву» стать обладателем Кубка Гагарина в этом сезоне.

В прошлом сезоне Никитин привел «Локомотив» к чемпионству, в межсезонье он покинул пост главного тренера клуба из Ярославля и вернулся в ЦСКА.

В нынешнем плей-офф ЦСКА проиграл серию второго раунда против «Авангарда» со счетом 1-4.

В полуфинальной серии Кубка Гагарина-2026 «Локомотив» уступает «Авангарду» со счетом 1-3.

– Сейчас в полуфинале Кубка Гагарина интересная серия. Там, получается, ваша бывшая команда «Локомотив» встречается с обидчиком ЦСКА в этом сезоне. Насколько для вас эта серия интересна? С какими чувствами за ней следите?

– С одной стороны, смотрю как профессионал. Мне интересна вся четверка сильнейших. Наверное, в ней нет ни одной случайной команды.

Ни в коем случае не хочется про обидчиков, они заслуженно нас обыграли, это надо принять с уважением и проанализировать.

Я за Ярославль не то что переживаю, болею, там много парней, с которыми много прошли. Желаю им повторить успех, хотя это будет непросто, – сказал Никитин.

Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?27380 голосов
МеталлургМеталлург Мг
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Ак БарсАк Барс
Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?27380 голосов
МеталлургМеталлург Мг
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Ак БарсАк Барс
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
logoЛокомотив
logoКХЛ
logoЦСКА
logoЧемпионат.com
logoИгорь Никитин
logoАвангард
22 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Держись Локомотив ,еще не потеряно ничего.
Игорь, а почему ты не доработал контракт до конца? И бросил хоккеистов с которыми вы многое прошли?
Ответ maximusdevil
Игорь, а почему ты не доработал контракт до конца? И бросил хоккеистов с которыми вы многое прошли?
Сечину не отказывают. один попробовал (министр Улюкаев), и загремел на 7 лет. Никитину тоже надо было рискнуть?
Ответ Su
Сечину не отказывают. один попробовал (министр Улюкаев), и загремел на 7 лет. Никитину тоже надо было рискнуть?
Думаешь, если отказал, то получил бы 15 лет за хранение и сбыт? Интересная теория) но мне кажется все более прозаично, там денег много предложили.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Локомотив» страдает из-за ошибок вратаря. В каждом матче против Омска
30 апреля, 21:10
Ги Буше после 2:0 с «Локомотивом»: «В плей-офф нужно забрасывать мусорные, грязные шайбы, заслонять обзор вратарю, создавать трафик у ворот. Красивым розыгрышем забить сложно»
30 апреля, 20:40
Березкин о 0:2 от «Авангарда»: «Равная игра, просто соперник использовал свои моменты. Во 2-м периоде немного неправильно действовали, нужно было доставлять шайбу глубже в их зону»
30 апреля, 19:58
Рекомендуем
Главные новости
Андрей Разин: «Думаешь: лучше вести себя как Никитин, Козырев, великий Билялетдинов – молчи и молчи. Уважаю журналистов, но в вашей среде есть нормальные люди, а есть редиски»
46 минут назад
ЧМ-2026. Дивизион 1А. Украина обыграла Литву, Польша против Франции, Казахстан разгромил Японию
55 минут назад
Бабаев о 0+2 у Ткачева в 5 матчах против «Ак Барса»: «Большего он сделать не мог. Кто нормально разбирает игру, видит его игровое время»
сегодня, 16:00
Разин о нападении «Металлурга»: «Думаете, я бы отказался от Макдэвида и Драйзайтля? Тодда, Хмелевски, Барабанова, Сафонова с удовольствием взял бы. Они выбирают Казань»
сегодня, 15:36
Кубок Стэнли. «Тампа» и «Монреаль» проведут 7-й матч в первом раунде, «Колорадо» и «Миннесота» начнут серию 2-го раунда
сегодня, 14:57
Разин после вылета из Кубка Гагарина: «Жизнь прекрасна. У «Металлурга» есть характер – делали «Ак Барсу» много подарков, но отыгрывались. Жалко заканчивать серию дома»
сегодня, 14:55
Гатиятулин о выходе «Ак Барса» в финал Кубка Гагарина: «Металлург» – очень сильный соперник, напряженная серия. Мы играли терпеливо, работали и забили в овертайме»
сегодня, 14:42
«Ак Барс» в 6-й раз сыграет в финале Кубка Гагарина – повторение рекорда КХЛ. Казанцы впервые с 2023-го вышли в решающую серию
сегодня, 14:01
⚡️ «Ак Барс» выиграл серию с «Металлургом» (4-1) и вышел в финал Кубка Гагарина
сегодня, 13:51
ЧМ-2026. Дивизион 1B. Эстония одолела Румынию и повысилась в классе, Южная Корея победила Нидерланды, Китай оказался сильнее Испании
сегодня, 13:46
Ко всем новостям
Последние новости
Щитов об «Ак Барсе» в финале: «В серии с «Металлургом» был фаворитом. Мощная команда, перекрыли лидеров соперника, показали бойцовский хоккей»
7 минут назад
Потапов о вылете «Металлурга»: «Станет уроком для тренера. Будет давать более сдержанные комментарии, чтобы не отвлекать внимание от команды»
сегодня, 16:13
Крикунов про «Ак Барс» в финале: «Металлург» был даже лучше по игре. Уверенно шли 1-ми весь сезон, думали, что и в плей-офф так пройдут, видимо»
сегодня, 15:48
Валерий Каменский: «Ак Барс» был сильнее «Металлурга», казанцы по праву вышли в финал плей-офф»
сегодня, 15:22
Рыбин о «Локомотиве»: «Команда чуть разобщенно действует. «Авангард» в плане перебегать выглядит помощнее»
сегодня, 15:10
Гудбрэнсон и Брендан Смит покинут «Коламбус» летом. Решение по Замуле пока не принято (Daily Faceoff)
сегодня, 14:31
Щитов об 1/2 Кубка Гагарина: «Локомотив» еще может вернуться, их нельзя списывать со счетов. Отступать некуда»
сегодня, 14:13
Стэн Боумэн о том, что Макдэвид назвал «Эдмонтон» средней командой: «В предыдущих сезонах мы выигрывали по 8-10 матчей подряд. В этой регулярке нам не удалось набрать обороты»
сегодня, 13:35
Протас о невыходе «Вашингтона» в плей-офф: «Было много травм. Недосчитались Дюбуа – одного из лучших двусторонних центров в НХЛ. Свою игру оценю на 6-7 из 10»
сегодня, 13:12
Защитник «Металлурга» Яковлев о Билялетдинове: «Мэтр нашего хоккея. Отношусь с уважением и благодарностью – он и в «Ак Барс» меня брал, и в сборную»
сегодня, 12:45
Рекомендуем