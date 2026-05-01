Игорь Никитин: «Болею за «Локомотив», там парни, с которыми мы много прошли. Желаю им повторить успех, хотя это будет непросто»

Никитин о «Локомотиве»: желаю им повторить успех, хотя это будет непросто.

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин отметил, что желает «Локомотиву» стать обладателем Кубка Гагарина в этом сезоне.

В прошлом сезоне Никитин привел «Локомотив» к чемпионству, в межсезонье он покинул пост главного тренера клуба из Ярославля и вернулся в ЦСКА.

В нынешнем плей-офф ЦСКА проиграл серию второго раунда против «Авангарда» со счетом 1-4.

В полуфинальной серии Кубка Гагарина-2026 «Локомотив» уступает «Авангарду» со счетом 1-3.

– Сейчас в полуфинале Кубка Гагарина интересная серия. Там, получается, ваша бывшая команда «Локомотив» встречается с обидчиком ЦСКА в этом сезоне. Насколько для вас эта серия интересна? С какими чувствами за ней следите?

– С одной стороны, смотрю как профессионал. Мне интересна вся четверка сильнейших. Наверное, в ней нет ни одной случайной команды.

Ни в коем случае не хочется про обидчиков, они заслуженно нас обыграли, это надо принять с уважением и проанализировать.

Я за Ярославль не то что переживаю, болею, там много парней, с которыми много прошли. Желаю им повторить успех, хотя это будет непросто, – сказал Никитин.