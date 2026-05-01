Ротенберг о том, что КХЛ отменила «правило Ротенберга»: «Импонирует, что к любой теме привязывают мою фамилию. Это вызывает уважение. Игрок вправе выбирать, в какую команду идти»

Роман Ротенберг высказался об отмене «правила трех переходов».

Член совета директоров «Динамо », экс-тренер СКА Роман Ротенберг высказался об отмене «правила трех переходов».

29 апреля совет директоров Фонбет Чемпионата КХЛ принял изменения в правовой регламент, по которому отменяется «правило трех переходов», когда в течение сезона из одного клуба в другой могут переходить не больше трех хоккеистов.

В прессе этот пункт регламента назывался «правилом Ротенберга».

– В среду КХЛ отменила «правило трех игроков», которое вводилось против Романа Ротенберга. Как вы к этому относитесь?

– Мне сильно импонирует, что к любой теме и правилу привязывают фамилию «Ротенберг». Это вызывает уважение.

Что касается регламента, это прерогатива лиги. И когда мы говорим о том, как правильно – наверное, в плане развития всегда правильно, чтобы игроки могли сами определяться, где и как им лучше выступать.

Для хоккеистов должна быть свобода выбора. Они имеют свое мнение. Они на сегодняшний день очень образованные, умные. Они все сами понимают. Это задача и вызов для любого тренера – найти общий язык с хоккеистами. Игроки прекрасно знают, с кем и где они хотят играть, в какой хоккей, какой клуб им лучше подходит, как они хотят тренироваться.

Игрок вправе сам выбирать, к какому тренеру и в какую команду ему идти. Если он свободный агент, конечно.

– И мало вариантов в КХЛ, только 22 клуба.

– Самое главное – надо искать возможность, чтобы наши ребята играли в России как можно дольше. Примеры Капризова, Панарина об этом говорят. Они уехали в НХЛ в возрасте 23-24 лет. И добились огромных успехов.

Нельзя торопиться и слушать кого-то, кто вам будет давать советы. Сначала станьте сильным игроком в России, окрепните. А когда уже есть чувство, что в НХЛ ты можешь играть в первых звеньях в лучших командах лиги, то можно рассматривать отъезд в Северную Америку. И пока этого нет, не нужно никуда уезжать.

А наша задача – искать любую возможность, чтобы наши дети, наши игроки оставались бы в России как можно дольше. И вот отмена этого правила повлияет на эту тему положительно, – сказал Ротенберг.