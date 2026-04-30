Владислав Третьяк: «Состав в минском «Динамо» был хорошим, но в команде было что-то неладное. Если игроки будут снимать тренера, то никакого чемпионства не видать никогда»

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказался о ситуации в минском «Динамо».

Команда из Беларуси выбыла из Кубка Гагарина во втором раунде, проиграв серию «Ак Барсу» (0-4). Ранее в соцсетях появлялась информация, что Квартальнов может быть отправлен в отставку. Позже клуб это опроверг.

– Как вам минское «Динамо»? Были одним из фаворитов в борьбе за Кубок Гагарина, но рухнули 0-4 в серии с «Ак Барсом».

– Я считаю, что Дмитрий Квартальнов – очень хороший тренер. Он получил большой опыт и в ЦСКА, и в других командах. И у него цель – быть победителем.

Состав в минском «Динамо » был хорошим. Но то, что произошло… Там в команде было что-то неладное. То, что я слышал…

– Когда во время серии легионеры пошли против тренера, требуя у руководства его снять.

– Игроки вообще не имеют права снимать тренера! Это может сделать генеральный менеджер или более высокое руководство. Задача хоккеистов – играть, а не самоуправством заниматься. Если игроки будут снимать тренера, то никакого чемпионства не видать никогда. Это уже точно, – сказал Третьяк.