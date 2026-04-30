Директор ЦСКА об Эберте: «Мы не нашли возможности удовлетворить его запросы на следующий год. С большой долей вероятности он продолжит работу в другом клубе»

Ник Эберт, скорее всего, покинет ЦСКА.

Спортивный директор ЦСКА Денис Денисов сообщил, что защитник Ник Эберт , скорее всего, покинет клуб.

Срок контракт Эберта с ЦСКА истекает 31 мая.

– Есть ли планы сохранить Эберта?

– Ник показал спортивный результат и работу, к которой нет претензий. Но с учетом его запросов на следующий год на данный момент мы не нашли возможность их удовлетворить.

С большой долей вероятности он продолжит работу в другом клубе, – сказал Денисов.