Директор ЦСКА об Эберте: «Мы не нашли возможности удовлетворить его запросы на следующий год. С большой долей вероятности он продолжит работу в другом клубе»
Ник Эберт, скорее всего, покинет ЦСКА.
Спортивный директор ЦСКА Денис Денисов сообщил, что защитник Ник Эберт, скорее всего, покинет клуб.
Срок контракт Эберта с ЦСКА истекает 31 мая.
– Есть ли планы сохранить Эберта?
– Ник показал спортивный результат и работу, к которой нет претензий. Но с учетом его запросов на следующий год на данный момент мы не нашли возможность их удовлетворить.
С большой долей вероятности он продолжит работу в другом клубе, – сказал Денисов.
Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?27379 голосов
Металлург
Локомотив
Авангард
Ак Барс
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
То есть тренер хочет видеть игрока в команде, но руководство не может удовлетворить запрос, ну так себе позиция
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем