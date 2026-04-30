  Джессика Кэмпбелл покидает «Сиэтл»: «Мы уважаем ее решение и твердо верим в нее как в тренера в НХЛ»
Джессика Кэмпбелл покидает «Сиэтл»: «Мы уважаем ее решение и твердо верим в нее как в тренера в НХЛ»

Помощница тренера «Сиэтла» Джессика Кэмпбелл покидает клуб.

Помощница главного тренера «Сиэтла» Джессика Кэмпбелл покидает клуб. 

«Кракен» объявил, что она будет рассматривать другие тренерские позиции в НХЛ.

«Сиэтл» не вышел в плей-офф НХЛ в нынешнем сезоне. Команда под руководством тренера Лэйна Ламберта набрала 79 очков в 82 играх и заняла 13-е место в Западной конференции.

«Срок действия текущего контракта Джессики истекает, она выразила желание рассмотреть другие тренерские позиции в лиге, и мы поддерживаем ее в этом процессе.

Джессика была важным членом нашего тренерского штаба в течение последних четырех лет, демонстрируя глубокие знания и уникальную способность находить общий язык с игроками и развивать их. Мы уважаем ее решение и твердо верим в нее как в тренера в этой лиге», – сказал генеральный менеджер клуба Джейсон Боттерилл.

Кэмпбелл присоединилась к «Кракену» в качестве помощника тренера в июле 2024 года, став первой женщиной-ассистентом главного тренера в истории, работающей на постоянной основе в штабе клуба НХЛ. Изначально она пришла в организацию в июле 2022 года и два сезона была помощником тренера в «Коачелла Вэлли», фарм-клубе «Кракена» в АХЛ.

Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?
МеталлургЛокомотивАвангардАк Барс
МеталлургМеталлург Мг
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Ак БарсАк Барс
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Сиэтла»
Теперь в игре Сиэтла станет намного меньше дыр
Ответ Direct free kick
Теперь в игре Сиэтла станет намного меньше дыр
все на 3🤭🤭🤭
какая невосполнимая потеря, НХЛ покинул амбассадор равноправия...
Видимо плела интриги с членами коллектива
Если, это действительно её решение, то, оно крайне недальновидное и всего лишь подчеркнёт, почему ей там не место 🤷🏻‍♂️
