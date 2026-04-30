Березкин о 0:2 от «Авангарда»: «Равная игра, просто соперник использовал свои моменты. Во 2-м периоде немного неправильно действовали, нужно было доставлять шайбу глубже в их зону»
Березкин высказался о матче «Локомотива» с «Авангардом» в плей-офф.
Нападающий «Локомотива» Максим Березкин высказался после матча с «Авангардом» (0:2) в полуфинальной серии Кубка Гагарина (1-3).
«Тяжелый матч, равная игра, просто соперник использовал свои моменты. Второй гол не скажу, что выбил нас из колеи, «Авангард» уже все равно играл по счету.
В равных составах играли сегодня в основном, большинства и меньшинства почти не было, нужно было реализовывать моменты. Во втором периоде немного неправильно действовали, нужно было доставлять шайбу глубже в зону соперника.
Третий отрезок неплохо начали, были моменты, но пропустили гол после вбрасывания, нужно было его выигрывать», – сказал Березкин.
Кто победит в первом полуфинале?1611 голосов
Локомотив35%
Авангард65%
Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?27379 голосов
Металлург
Локомотив
Авангард
Ак Барс
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем