Защитник «Миннесоты» Брудин не сыграет в 6-м матче серии с «Далласом» из-за травмы

Защитник «Миннесоты» Брудин не сыграет в 6-м матче плей-офф из-за травмы.

Защитник «Миннесоты» Юнас Брудин не сыграет в шестом матче серии плей-офф НХЛ против «Далласа » из-за травмы нижней части тела.

Статус игрока – «со дня на день».

«Миннесота » ведет со счетом 3-2 в серии. Шестая игра состоится 1 мая в 02:30 по московскому времени.

Брудин получил травму в начале второго периода пятого матча после того, как заблокировал бросок нападающего «Старс» Микко Рантанена. Он покинул площадку на отметке 1:44 второго периода и больше не вернулся на лед.

В активе Брудина одна передача в 5 играх плей-офф, в среднем он проводит на льду 19:41 за игру.