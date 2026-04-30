Защитник «Миннесоты» Брудин не сыграет в 6-м матче серии с «Далласом» из-за травмы
Защитник «Миннесоты» Юнас Брудин не сыграет в шестом матче серии плей-офф НХЛ против «Далласа» из-за травмы нижней части тела.
Статус игрока – «со дня на день».
«Миннесота» ведет со счетом 3-2 в серии. Шестая игра состоится 1 мая в 02:30 по московскому времени.
Брудин получил травму в начале второго периода пятого матча после того, как заблокировал бросок нападающего «Старс» Микко Рантанена. Он покинул площадку на отметке 1:44 второго периода и больше не вернулся на лед.
В активе Брудина одна передача в 5 играх плей-офф, в среднем он проводит на льду 19:41 за игру.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
