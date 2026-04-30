Игорь Куперман: «Тардиф возглавляет исторический комитет. По уставу ИИХФ он не может быть выбранным в Зал славы. Когда закончил работу – пожалуйста»

Игорь Куперман высказался о введении главы ИИХФ Люка Тардифа в Зал славы организации.

Торжественная церемония состоится в мае. Функционера избрали президентом ИИХФ в сентябре 2021 года, в октябре 2026-го 73-летний Тардиф покинет пост.

«Я хотел бы высказаться о том, что Люк Тардиф будет введен в Зал славы ИИХФ. Потому что есть правила этой международной организации. С 2012 по 2021 годы я был членом исторического и выборного комитета Зала славы ИИХФ. Так что мне это хорошо известно изнутри.

Нашим руководителем в мой период был президент ИИХФ Рене Фазель. Так вот, один из важных пунктов устава был о том, что члены выборного комитета не имеют права быть выбранными в этот Зал хоккейной славы. Когда закончил работу в комитете – пожалуйста.

Однажды у нас возникла мысль назвать один из призов ИИХФ именем Фазеля. Но Рене ответил: «Пока я президент, этого делать не надо. Вот когда уйду в отставку, то обсуждайте этот вопрос».

Когда я начал работу в НХЛ, в 1992 году решили сменить президента лиги Джона Зиглера. И вместо президента даже ввели должность комиссара, в которой давно работает Гэри Беттмэн. А тогда на год назначили временного президента, кем стал Гилл Стайн. Он до этого работал главным юристом НХЛ. И он «прославился» тем, что через знакомых добился того, чтобы его ввели в Зал хоккейной славы в Торонто. Вещь была беспрецедентная, но как только Стайн перестал быть временным президентом, его из Зала славы моментально убрали.

Это был один из двух таких случаев наравне с Аланом Иглсоном, который потом за финансовые махинации сел на полгода в тюрьму.

В случае ИИХФ это процессуальный момент. Не знаю, остался ли этот пункт в регламенте Международной федерации. Но Люк Тардиф с 2021 года возглавляет исторический комитет. И по закону ИИХФ он не может быть выбранным в Зал хоккейной славы этой организации.

Да, Тардиф объявил о том, что в 2026 году заканчивает свою деятельность в Международной федерации. Но перевыборы состоятся только осенью, а введут его в мае. И суть в том, что по закону самого себя в Зал славы ИИХФ выбирать нельзя, – сказал Куперман.

