Паник о своих действиях в игре с «Авангардом»: «Ничего опасного не было. Не считаю, что там было именно движение ногой. Судьи разобрались и штраф не выписали»
Нападающий «Локомотива» Рихард Паник высказался о поражении от «Авангарда» (0:2, 1-3) в четвертом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина.
Форвард также оценил эпизод с Наилем Якуповым.
Напомним, во втором периоде после атаки на ворота «Авангарда» Паник ударил рукой в голову защитнику омичей Максиму Лажуа. После этого форвард «Авангарда» Наиль Якупов толкнул нападающего «Локомотива». Паник упал на лед и ударил Якупова коньком в ногу.
Судьи не наказали игрока «Локомотива» за его действия в этом эпизоде.
«Соперник забросил дважды, а мы не смогли ни одного гола создать. При этом действовали структурированно, но не реализовали моменты.
Эпизод во втором периоде с моим участием? Не думал, что будет удаление, ничего опасного не было, все было непреднамеренно. Не считаю, что там было именно движение ногой. При этом судьи разобрались и штраф не выписали.
Возможные санкции от СДК КХЛ? Решать не мне, поэтому ничего не скажу по этому поводу», – сказал Паник.
«Панику оставалось только убийство совершить для полного комплекта. Он пырнул клюшкой вратаря, ударил его в голову, затем ударил в лицо Лажуа и пнул коньком Якупова»
Хартли о действиях Паника: «Я не раздаю удаления, для этого есть специальные ребята. Рихард – настоящий воин, хочет побеждать в каждом моменте. Не вижу здесь ничего страшного»