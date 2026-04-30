26

Паник о своих действиях в игре с «Авангардом»: «Ничего опасного не было. Не считаю, что там было именно движение ногой. Судьи разобрались и штраф не выписали»

Нападающий «Локомотива» Рихард Паник высказался об эпизоде с Наилем Якуповым.

Нападающий «Локомотива» Рихард Паник высказался о поражении от «Авангарда» (0:2, 1-3) в четвертом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина.

Форвард также оценил эпизод с Наилем Якуповым.

Напомним, во втором периоде после атаки на ворота «Авангарда» Паник ударил рукой в голову защитнику омичей Максиму Лажуа. После этого форвард «Авангарда» Наиль Якупов толкнул нападающего «Локомотива». Паник упал на лед и ударил Якупова коньком в ногу.

Судьи не наказали игрока «Локомотива» за его действия в этом эпизоде.

«Соперник забросил дважды, а мы не смогли ни одного гола создать. При этом действовали структурированно, но не реализовали моменты.

Эпизод во втором периоде с моим участием? Не думал, что будет удаление, ничего опасного не было, все было непреднамеренно. Не считаю, что там было именно движение ногой. При этом судьи разобрались и штраф не выписали.

Возможные санкции от СДК КХЛ? Решать не мне, поэтому ничего не скажу по этому поводу», – сказал Паник.

Ги Буше: «Панику оставалось только убийство совершить для полного комплекта. Он пырнул клюшкой вратаря, ударил его в голову, затем ударил в лицо Лажуа и пнул коньком Якупова»

«Оскара» ему, «Оскара»! Буше вскипел из-за грязной игры Паника

Хартли о действиях Паника: «Я не раздаю удаления, для этого есть специальные ребята. Рихард – настоящий воин, хочет побеждать в каждом моменте. Не вижу здесь ничего страшного»

Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?27377 голосов
МеталлургМеталлург Мг
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Ак БарсАк Барс
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
У меня двоякое чувство, с одной стороны хотелось бы справедливости и наказания для Паника. С другой стороны он пользы Авангарду приносит больше, чем проблем)
Ответ maximusdevil
надеюсь СДК оценит по достоинству действия данного * товарища*, да и судей, просмотреть минимум три нарушения в моменте - это верх профессионализма!
Атака на вратаря, в голову и удар коньками. Вообще чудо, что ему не дали 5+20
Ответ Рустем_1117050360
Никакого чуда, локомотиву можно все, старперы- ветераны не переживут восточный финал.
А это наверное Локомотиву так можно, атаковать вратаря, зарядить в бубен сопернику, пинаться коньками и не поучить за это ничего. Якупов там клюшкой кого то ударил и загремел на пять минут, а Панику ни хрена.
Такой же отмороженный, как и некоторые поклонники из Ярославля.
да тут все же видно , опять грязную и мерзкую игру паровозников прикрывают судьи...
намано. с ног зарядил так откровенно, что даже не самый хладнокровный якупов отъехать предпочел.
а что это было - конвульсия?
мне вот интересно, а где, обычно очень активные, болельщики Локо, они же всегда гаразды указывать на ошибки игроков и судей любой команды. но видимо поступков игроков Локо и прикрытия их действий судьей сие не касается. языки в жопу засунули и сидят помалкивают.
Мразота Паник, как же полосатые тащат ярик просто жесть
Ответ Anatoly_B
Ответ Anatoly_B
Кто кого тянет, Авангарду так же не выписали удаления в нескольких эпизодах.
Самый грязный игрок в самой грязной команде (что очень удивительно). Ну а что поделаешь, если верховодит "дяда Саша". В регулярке научились только игру сушить после 1:0, тут совсем другое... Желаю, чтобы эту антикоманду вышвырнули
Якупов о 2:0 с «Локомотивом»: «Сыграли дисциплинированно. Определенная хитрость играла роль, правильно накладывали смены, где-то мы ловили их, где-то они нас»
30 апреля, 19:15
Хартли об игре «Локомотива»: «Все бьются, стараются, выполняют задание. Может, какие-то компоненты мы могли бы делать лучше, но у меня ни к кому нет претензий»
30 апреля, 18:59
Ги Буше: «Панику оставалось только убийство совершить для полного комплекта. Он пырнул клюшкой вратаря, ударил его в голову, затем ударил в лицо Лажуа и пнул коньком Якупова»
30 апреля, 18:38Видео
